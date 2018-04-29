Çin'in liman kenti Ningbo'da patlama: En az iki ölü

Çin'in doğusundaki liman kenti Ningbo'da gerçekleşen bir patlamada en az iki kişi öldü, ondan fazla kişi de yaralandı.

Patlamanın yerel saatle Pazar sabah 09.00'da, kentin endüstriyel bölgesi Jiangbei'deki bir fabrikada meydana geldiği ve etrafındaki binaların da çökmesine yol açtığı açıklandı.

Patlamanın şiddeti nedeniyle olay yerinden 1 kilometre ötedeki binaların camları kırıldı.

Devlet basınına göre kurtarma çalışmaları başlatılırken en az 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çin'de sıklıkla gerçekleşen iş kazaları nedeniyle daha iyi güvenlik standartlarına yönelik talepler artıyor.

2017'de ölümlü iş kazaları önceki yıla göre yüzde 25 azalsa da son bir yıl içinde ülkede iş kazalarında ölenlerin sayısı 29 bin civarında.

Patlamanın nedeni henüz belirlenmiş değil. Fakat polis olayla ilgili soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

Ningbo kentinde büyük bir uluslararası liman bulunuyor. Kent, Volvo'nun Çinli sahibi Geely şirketiyle tanınıyor.