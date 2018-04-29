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BBC Türkçe

Çin'in kontrolden çıkan uzay aracı Tiangong-1, Dünya'ya Pazartesi günü düşecek

Çinli yetkililer, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1'in bu Pazartesi günü Dünya'ya düşmesini beklediklerini duyurdu. Çin Uzay Ajansı, bilim kurgu filmi sahnesi gibi şiddetli bir çarpışmadan çok, görkemli bir meteor yağmuruna tanık olacağımızı açık

29 Nisan 2018 20:30

Çinli yetkililer, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1'in (Gök Sarayı) parçalarının bu Pazartesi günü Dünya'ya düşmesini beklediklerini açıkladı.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada, önümüzdeki 24 saatte Tiangong-1'in atmosfere yeniden giriş yapacağı belirtildi ancak saatle ilgili detay verilmedi.

Uzay aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de var. İtalya, İspanya, Japonya, Kore de, bu "geri dönüşü" biraz merak, biraz da endişeyle bekleyenler arasında.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da, Pazar günü Dünya'ya düşmesi beklenen aracın 2 Nisan Pazartesi günü Pekin saatiyle 07.25'te beklendiğini duyurmuştu.

Çin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.

2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.

10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük.

Ancak uzmanlar, Tiangong'un nüfus yoğun bir yere düşme ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.

Endişeleri azaltmak için CMSEO, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Dünya'ya bilim kurgu filmlerindeki gibi şiddetli bir şekilde çarpmayacak; daha çok görkemli bir meteor yağmuruna dönüşecek. İnsanların kaygılanmalarına gerek yok."

Bazı uzmanlar, modülün büyük kısmının atmosfere girişte maruz kaldığı ısıyla yanacağını, bazı parçaların ise denize düşebileceğini söylüyor.

Aracın, 43 derece Güney ve 43 derece Kuzey enlemleri arasına düşeceği tahmin ediliyor.

Hesaplara göre, yeryüzüne ancak yüzde 20 ila 40'ı ulaşacak ki bu da 1.5 ila 3.5 tonluk bir enkaz demek.

Tiangong her ne kadar büyük olsa da kesinlikle yeryüzüne tehdit yaratan en büyük uzay aracı değil.

1979 yılında NASA'nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girdi. Bazı parçaları Avustarlya'nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.

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