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Ekonomi
Deutsche Welle

Çin'in 'İpek Yolu girişimi' yol alıyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pakistan'a yaptığı resmi ziyarette toplam tutarı 46 milyar doları bulan bir dizi anlaşma imzalandı.

20 Nisan 2015 18:50


İlk Pakistan gezisine çıkan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Devlet Başkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif tarafından Ravalpindi havalimanında törenle karşılandı. Şi Cinping, Pakistan meclisinde bir konuşma yapacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyaret sırasında imzaladığı ekonomik işbirliği ve yatırım anlaşmaları, "Yeni İpek Yolu" girişiminin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sincan Umman Denizi'ne bağlanacak

Çin, "Yeni İpek Yolu" kapsamında Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine kara, demir ve denizyolları ağı kuruyor. Enerji ve altyapı alanında imzalanan işbirliği anlaşmalarıyla "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" oluşturulmasını amaçlıyor. Koridor, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni Pakistan’ın güneybatısındaki, Umman Denizi kıyısındaki liman kenti Gwadar'a bağlayacak.

2030 yılına kadar tamamlanması hedeflenen koridor binlerce kilometre uzunluğunda kara ve demiryolları ile petrol ve doğalgaz boru hatları kurulacak.

Gözlemciler projelerin hayata geçebilmesi için bölgenin güven ve istikrara kavuşmasının önemine dikkat çekiyor. "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru"nun geçtiği Belucistan, Pakistan'ın güvenlik açısından sıkıntılı bölgeleri arasında yer alıyor. Pakistan Ordusu bölgede faaliyette bulunan ayrılıkçı militanlara karşı sık sık operasyonlar düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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