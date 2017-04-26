Çin'in ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

Çin, ülkesinde ürettiği ilk uçak gemisini denize indirdi.

Devlet medyası, adı açıklanmayan geminin ülkenin kuzeydoğusunda Dalian Limanı'ndan yola çıktığını bildirdi.

Çin'in ikinci uçak gemisini de denize indirmesi donanma gücünü de artırdığının son işareti olarak görülüyor.

Ancak yeni uçak gemisinin 2020 yılına kadar operasyonel olması beklenmiyor.

Çin, 1988'de dönemin Sovyetler Birliği tarafından denize indirilen ilk savaş gemisi Liaonong'u Ukrayna'dan satın almıştı.

BBC Çin muhabiri Stephen McDonell, yeni gemide Shenyang J-15 savaş uçaklarının bulundurulabileceğini ancak birçok askeri gözlemcinin geminin teknolojik olarak ABD'ninkilerin gerisinde olduğunu söylediklerini aktardı.

Çin, Mart ayında askeri harcamalarını yüzde 7 artıracağını açıklamıştı. Ülkenin 2017'de Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 1,7'sini askeri harcamalara ayırması bekleniyor.

Pekin yönetiminin son hamlesi ise ABD ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Kuzey Kore, ABD'nin bölgedeki uçak gemisi USS Carl Vinson'ı "tek atışta batırılabileceğini" iddia etmişti.

ABD'nin bölgeye gönderdiği USS Michigan denizaltısı ise Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan limanına demirlemişti.

Çin medyası, Devlet Başkanı Xi Jinping'in telefon görüşmesi yaptığı ABD Başkanı Donald Trump'ı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan Kuzey Kore'ye karşı harekete geçmemesi yolunda uyardığını bildirmişti.

Bölgede uzun süredir gerginliği artıran bir diğer gelişme de Çin'in; Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Endonezya'nın kıyısı bulunduğu Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmesi.

Zengin yeraltı ve balıkçılık kaynakları olan bölgede irili ufaklı yüzlerce adacık, kayalık ve sığ alanlar yer alıyor.