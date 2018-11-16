Çin'in iadesini istediği Uygur Türkü: Beni Çin'e teslim etmeyin

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ÇİN Halk Cumhuriyeti\'nin \'terör\' suçlamasıyla Türkiye\'den iadesini istediği Uygur Türkü Maımatu Yusufu Abudukara (27), hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada, \"Çin\'e iade ederseniz beni öldürürler. Ailem orada ama hayattalar mı değiller mi bilmiyorum\" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye\'den, Kayseri\'de yaşayan Doğu Türkistan uyruklu Maımatu Yusufu Abudukara\'nın, ülkesinde terör suçuna karıştığı gerekçesiyle iadesini istedi. Adalet Bakanlığı da iade istemli yazı ve belgeleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderdi. Hakkında Çin\'deki suçlama doğrultusunda Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan Abudukara, tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İade isteminin reddini talep eden Abudukara, \"Ben, Müslüman ve Türk olduğum için burada yargılanıyorum. Çin, biz Türklerin çoğalması istemiyor. Türkçülük yaptığımı düşündüğü için cezalandırmak istiyor. 40 milyon Doğu Türkistanlı, Çin zulmü altında. Benim tek suçum Türk ve Müslüman olmam. Ailem orada ama onların hayatta olup olmadıklarını bilmiyorum. Beni Çin\'e iade ederseniz öldürürler. Türk Adaleti\'ne ve devletine güveniyorum\" diye konuştu.

Duruşma savcısının, bilgi ve belgelerin incelenmesi için süre istediği duruşma, 26 Şubat 2019 tarihine ertelendi. Uygur Özerk Bölgesi\'nde bulunan Xinjiang doğumlu olan Abudakara\'nın yargılanması tutuksuz devam edecek.