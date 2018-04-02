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Dünya
Deutsche Welle

Çin'in Gökyüzü Sarayı Pasifik'e düştü

Çin'in 2016'dan beri iletişim kurulamayan uzay istasyonu Tiangong-1 infilak etti. Yüzlerce ton ağırlığındaki Gökyüzü Sarayı yanarak Pasifik'e düştü.

02 Nisan 2018 12:18

Çin'in 2011 yılında uzaya fırlattığı, ancak 2016 yılından bu yana iletişim kurulamayan uzay istasyanu Tiangong-1'in (Gökyüzü Sarayı) infilak ederek Dünya'ya düştüğü bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Dairesi'nden yapılan açıklamada, atmosfere giriş yaparken infilak eden uzay aracının büyük bir bölümünün Pasifik Okyanusu üzerinde yandığı, kalan parçalarının da okyanusa düştüğü belirtildi.

Yetkililer, kontrol dışına çıkan uzay aracının düşebileceği ülkeler arasında İtalya, İspanya, Japonya, Kore ve Türkiye'yi saymıştı.

Mart 2016'dan bu yana iletişim kurulamayan 8,5 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki uzay istasyonunun denize kontrollü düşüşünün mümkün olmadığı açıklanmıştı. Ancak dünyadaki uzay kuruluşları, uzay aracının alçalarak Dünya'ya yaklaştığını gözlemleyebiliyordu.

Uzmanlar, uzay aracının atmosferin alt katmanlarına giriş yaparken yüksek sıcaklıktan 1,5 ila 3,5 tonunun geride kalacağını ve yeryüzüne küçük parçalarının düşeceğini tahmin etmişti. Bu nedenle de insanlar için tehlike riskinin düşük olduğu ifade ediliyordu.

AFP,dpa/NS,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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