Çin'in en pahalı filminine Türk oyuncu

Çin'in en pahalı filmi "Dragon Blade"de Türk oyuncu sürprizi. Jackie Chan, John Cusack ve Adrien Brody'nin başrolü paylaştığı filmde 'Kroraina' karakterini Emrah Yılmaz canlandırıyor.

Hürriyet'in haberine göre; 65 milyon dolarlık bütçesiyle adından söz ettiren ve “Çin sinemasının en pahalı filmi” olarak lanse edilen “Dragon Blade”de bir Türk oyuncu da rol alıyor. Daniel Lee’nin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerini ise ünlü aktörler Jackie Chan, John Cusack ve Adrien Brody’nin paylaştığı filmde ana karakterler arasında yer alan Kösem ırkının lideri ‘Kroraina’yı Emrah Yılmaz canlandırıyor.

1200 kişi arasından seçildi

Shanghai Tiyatro Akademisi’nden mezun olan Emrah Yılmaz, role 1200 kişi arasından seçildi. Yılmaz, film için şunları söyledi: “Bağlı olduğum menajerlik şirketi, rol için Daniel Lee’yle irtibata geçti. Ardından görüşmeye gittim. Günlerce savaş, kostüm ve oyunculuk provaları yapıldı. Daniel Lee ve Jackie Chan, bu provaların hepsini büyük titizlikle takip etti. Sonunda rolü aldım. Daniel Lee bir sonraki projesinde yine benimle çalışmak istediğini söyledi. Jackie Chan de Hong Kong’daki okulunda kendisi tarafından verilen ileri oyunculuk derslerine ücretsiz olarak katılmamı teklif etti. Filmden sonra bu eğitimi alacağım.” Romalı askerlerin M.Ö. 48 yılında Çin’e girişini konu alan ve çekimleri yaklaşık 6 aydır Çin’de devam eden filmin 19 Şubat 2015’te vizyona girmesi planlanıyor.

Filmde Türkçe ve Çince konuşan Emrah Yılmaz, savaş sahnelerinde zorlandığını söyledi: “Sahneler o kadar gerçek çekiliyor ki, vücudumda çok sayıda morluk var. Birçok kaza atlattım. Ama muhteşem bir ekip var ve herkes güler yüzlü. Bunlar insanı motive ediyor.”

“Piyanist”teki performansıyla Oscar kazanan Adrien Brody, aksiyon filmlerinin ünlü aktörü Jackie Chan ve “2012” ile dünya çapında ün yapan John Cusack, filmde başrolde.