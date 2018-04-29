T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çin'in en büyük muhalif ismi Liu Xiaobo hayatını kaybetti

2010'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen insan hakları ve demokrasi aktivisti Liu Xiaobo, ölümcül karaciğer kanseri teşhisiyle cezaevinden salıverilmişti.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'in Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları ve demokrasi aktivisti Liu Xiaobo, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Karaciğer kanseri son safhada olan Liu Xiaobo, 11 yıldır hapis yattığı cezaevinden hastaneye nakledilmişti.

Yaşamı boyunca birçok kez hapse mahkum olan aktiviste, Mayıs ayında ölümcül karaciğer kanseri teşhisi kondu.

Liu, 2009 yılında "hükümeti yıkmaya teşvik" suçundan mahkum olup hapse atılmıştı.

1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki gösterilerine öncülük eden Liu, Çin'de çok partili demokrasiye geçilmesini ve insan haklarına saygı gösterilmesini istiyordu.

Liu 2010 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış ancak cezaevinde olduğu için ödül töreninde boş bir sandalye ile temsil edilmişti.

Son haftalarında Liu'nun davası uluslararası tartışmalara neden oldu.

Bazı Batılı ülkeler Çin'e, Liu'nun başka bir yerde palyatif (hafifletici) bakıma alınması çağrısında bulundu.

Bir Alman ve bir Amerikalı doktor, hastanede aktivisti ziyaret ederek, tetkikler sonucu yurtdışına gitmesinde sakınca görmediklerini belirtmişlerdi.

Çinli tıp uzmanları ise, Liu'nun seyahat edemeyecek kadar hasta olduğunda ısrar etmişlerdi.

Liu'nun eşi Liu Xia da, hiçbir suçlama getirilmeksizin halen ev hapsinde tutuluyor.

Nobel Komitesi Liu Xiaobo'yu Çin'deki insan hakları mücadelesinde "en sembol isim" olarak tanımlarken, Çin hükümeti komiteye tepki gösterdi.

Liu'nun 11 yıllık cezasını tamamlamasına daha 3 yıl vardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nobel BarışLiu XiaoboMayısTiananmen MeydanıLiuBatılıAlmanAmerikalıLiu XiaKomitesi Liu Xiaobo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24