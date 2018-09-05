Çin'in en büyük havayolu şirketi Türkiye seferlerine başlıyor

İstanbul, 5 Eylül (DHA) – Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Çin\'in en büyük havayolu şirketi China Southern\'in Türkiye\'ye dönme kararını resmen duyurduğunu, Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlandığını açıkladı.

Bayındır\'ın açıklamasına göre, TÜROB\'un girişimiyle İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile (TTYD) işbirliğiyle, Çinli havayollarının yeniden Türkiye’ye seferlere başlaması için başlatılan çalışmalar ilk somut sonucunu verdi.

Bayındır, China Southern’ın yeniden Türkiye’ye sefer düzenleme kararı almasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti ve ekledi:

\"China Southern, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en kârlı hat olmasına karşın durdurmuştu.

\"Son temaslarımızda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerilerimizi kabul ettiler.

\"İki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır.

\"Çinli turistlerin Türkiye ilgisinde artış yaşanırken, Türkiye’nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018’in Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin\'in tarihi İpek Yolu\'nu yeniden canlandırma hedefi gibi olumlu gelişmeler söz konusu.

\"Bütün Çin Türkiye’ye gelmek istese mevcut uçuş kapasitesiyle senede ancak 300 bin kişi gelebilir.

\"\'1 milyon Çinli turist\' hedefi ulaşılabilir bir rakam. Yeter ki ulaşım imkanı sağlansın.\"

Çin’den Türkiye’ye;

- 2012 yılında 114 bin,

- 2013’te 138 bin,

- 2014 yılında 199 bin,

- 2015 yılında 313 bin,

- 2016 yılında 167 bin,

- 2017 yılında 247 bin ziyaretçi geldi.

Bu yıl ilk 7 ayda ise geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 89 gibi önemli bir oranda artışla 225 bin Çinli turist geldi.

2014 yılında yurtdışına çıkan Çinli sayısı 107 milyon iken, 2015’te bu sayı 117 milyona, 2016’da 122 milyona, 2017’de 131 milyona yükseldi. Çinli turistlerin global düzeyde yaptığı yıllık harcama 110 milyar doları aştı.

