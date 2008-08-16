Çin’in dev otomobil markası Geely Türkiye’ye geliyor

Çin’in en büyük özel sektör otomobil markası olan Geely, kısa bir süre içinde Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında satışa sunulacak. 1986 yılında kurulan Geely Holding Group, 20 yılı aşkın süredir, otomobil, motosiklet, otomobil motoru, şanzıman, otomobil elektronik ve elektrik aksamı ile otomobil parçaları ve eğitim konularında faaliyet gösteriyor. Geely, 23 farklı ülkede 100’ün üzerinde distribütöre sahip.

Ar-Ge çalışmalarına da önem veren şirket bugüne kadar 417 adet farklı patent edinmiş ki bunların 42 tanesi için de yeni icat patenti alınmış. Geely Holding Group ayrıca Linhai’de bulunan Geely Otomobil Araştırma Enstitüsünü faaliyete geçirmek için 50.000.000 USD yatırımda bulunmuş. Motor araştırmaları ve şanzıman araştırmaları için Ningbo’da, elektrik ve elektronik araştırmalar için Luqiao’da enstitüler açılmış. Yıllık 300.000 otomobil, 400.000 motor ve 400.000 şanzıman üretim kapasitesine sahip Geely Holding Group’un, Çin’de yaklaşık 400 adet mağazası, 500 servis merkezi bulunuyor.

Anadolu Araçlar, Türkiye'de Anadolu Grubu güvencesi altında, Geely markasının tüm pazarlama, satış ve satış sonrası organizasyonundan sorumlu olacak. Geçtiğimiz günlerde, Sanayi Bakanlığı’ndan tip onayı alınan Geely modellerinin ülkemizdeki satışına yılın son çeyreğinde başlanacak