Çin'in dev bankası Türkiye’ye geliyor

Commercial Bank of China Limited (ICBC) Tekstil Bankası'nı satın almak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurdu.

Tekstil Bankası (Tekstilbank) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ICBC'nin satın alma işlemleri için başvuruyu dün yaptığı belirtildi ve şöyle denildi:

"GSD Holding'in, Tekstil Bankası'nda sahip olduğu yüzde 75.50'lik payının Industrial and Commercial Bank of China Limited'e (ICBC) satılması işlemine ilişkin olarak gereken izinlerin alınması amacıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Rekabet Kurumu'na resmi başvurular ICBC tarafından bugün itibariyle yapılmıştır."

Çin'in en büyük dört bankasından birisi

Tekstilbank'ın sahibi GSD Holding, satış anlaşmasına ilişkin bilgiyi 29 Nisan'da Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapmıştı. GSD Holding'in açıklamasında, ICBC ile Tekstilbank'ın yüzde 75.5 hissesinin 668 milyon 810 bin liraya satışı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, imzalanan sözleşmeye göre, satış bedelinin, işlemin kapanış tarihinden kısa bir süre önceki dönemde gerçekleşen Merkez Bankası döviz kuruna göre hesaplanıp dolar olarak tahsil edileceği ifade edilirken, sözleşmenin, Çin ile Türkiye'deki yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmasıyla geçerlilik kazanacağı belirtilmişti.

BDDK ve Çinli yetkili kurumların onaylaması durumunda, Çin'in en büyük dört bankasından biri olan ICBC, Tekstilbank ile Türkiye pazarına adım atmış olacak.