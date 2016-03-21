Çin'in Ay'ı izleceği üssün yeri belli oldu

Çin'in Arjantin'deki ıssız bölge Patagonya'da inşa ettiği 'esrarengiz' uzay üssü iki ülkenin anlaşmasına göre, 2016'da tamamlanacak. Arjantin ile Çin'in anlaşmasına göre, istasyon olarak yapılacak dev anten dünyanın uydusu Ay’ı izlemek için inşa edilecek. Üssün askeri amaçlarla kullanılabilineceği de iddialar arasında.

NTV'de yer alan habere göre, Ay hakkında araştırma yapılması amaçlanan uzay istasyonu 2016’nın sonuna kadar bitirilecekti.

'Askeri personel bulunabilir'

Güney yarım kürede konuşlanması amaçlanan uzay istasyonunda Ay hakkında daha fazla keşif yapmak için araştırmalar yapılması hedeflenmişti.

Çinli yetkililer yapılacak olan istasyonda askeri personeller bulunabileceğini belirtirken, daha önce “tamamıyla sivil olacak, askeri personel tarafından işletilmeyecek” açıklaması yapmıştı.

Ancak bu açıklama akıllarda istasyonun bilimsel çalışmalardan ziyade Çin’in askeri amaçları için kullanacağı şüphesinin belirmesine engel olamadı.

Çin, bilgi vermiyor

Söylentilere rağmen Çin, uzay istasyonu ve çalışmaları hakkında bilgi vermekten kaçınıyor.

Çin uzay istasyonununun nerede inşa edileceğini de gizlerken, Amerikan haber kanalı Foxnews’un iddiasına göre, 'esrarengiz uzay üssü' Arjantin’in ıssız bölgesi Patagonya'da kuruluyor.

Bu görev Çin’in Ay’a insan gönderme niyetiyle örtüşüyor. Öte yandan bazıları istasyonun gökcisimlerini incelemenin yanı sıra diğer uyduların sinyallerini kesmek için de kullanılacağını düşünüyor.

'Gizli emeller' açıklanacak sözü

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Arjantin de bilimsel çalışmalar için yapılacak olan tesisleri kendi uzay araştırmaları için kullanabilecek.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, kasım ayında yaptığı konuşmada, başkan seçilmesi halinde Çin'in 'gizli emellerini' açıklayacağını kamuoyuyla paylaşmıştı.