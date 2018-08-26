Çin'in araç paylaşım uygulaması Didi “Hitch” hizmetini durdurdu

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Çin’in araç paylaşım uygulaması Didi Chuxing (Didi), haftasonu kadın bir yolcunun Didi sürücüsü tarafından tecavüze uğrayıp öldürülmesinin ardından “Hitch” (havuz) araç paylaşım hizmetini Pazartesi gününden itibaren durdurma kararı aldı ve iki üst düzey yöneticisini kovdu.

Ülkenin en büyük araç paylaşım platformu Didi, olaydan bir gün önce aynı sürücü hakkında gelen bir şikayeti yeterince hızlı değerlendiremediği için kamuoyundan özür diledi ve “Bu olayın sorumluluğu kaçınılmaz bir şekilde şirketimizdedir” dedi.

Zhejiang eyaleti Yueqing bölgesi polisi 20 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdüğünü itiraf eden sürücüyü tutukladıklarını duyurdu.

Genç kadının ölümünden bir gün önce gerçekleşen olayda şikayet maili gönderen kadın sürücünün kadına tekrar tekrar ön koltuğu oturması konusunda ısrar ettiğini ve aracı ıssız bir yere götürdüğünü, araçtan indikten sonra bile bir süre kendisini takip ettiğini söyledi.

Şirket konuya ilişkin açıklamasında, “Müşteri hizmetlerimiz tüm kullanıcılarımıza iki saat içinde dönüş yapmayı vadediyor fakat bu konuda başarısız olduk ve zamanında bir soruşturma yapamadık. Sebepleri ne olursa olsun, tüm sorumluluk kaçınılmaz bir şekilde bizimdir” dedi.

Didi birçok araç paylaşım uygulamasındaki gibi araç “havuz” paylaşımıyla herhangi bir ticari şirketi olmayan kişilerin kazanç sağlayabildiği araç çağırma hizmeti de veriyordu.

Çin’de günlük 30 milyon kez araç paylaşılan Didi platformu Cuma günü genç bir kadının Didi sürücüsü tarafından tecavüz edilip öldürülmesiyle yine eleştirilerin hedefi oldu.

Yaklaşık üç ay önce de bir Didi sürücüsünün bir uçuş görevlisini öldürdüğüne dair iddialar yer almıştı. (Fotoğraflı)