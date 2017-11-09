Çin’in 8.5 tonluk uzay istasyonu Ocak-Mart'ta Türkiye’ye düşebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Çin’in Eylül’den beri kontrolsüzce uzayda gezen ilk uzay istasyonu Tiangong-1 yeni yılın Ocak-Mart ayları arasında Türkiye’ye düşebilir.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamaya göre İspanya, İtalya, Türkiye, Hindistan ve Suudi Arabistan 8.5 tonluk uzay istasyonunun enkazının düşebileceği ülkeler.

ESA gelecek yılın ilk aylarında atmosfere kontrolsüzce giriş yapacak olan Tiangong-1 uzay istasyonunu görüntülemek için uluslararası bir kampanya yürüttüğünü açıkladı.

2011 yılında fırlatılan uzay aracı daha da büyük bir uzay istasyonu yaratmayı amaçlamıştı. Fakat 2016’nın Eylül ayında Çinli yetkililer uzay aracının kontrolünü kaybettiklerini duyurmuşlardı.

ESA Uzay Enkazları Ofisi direktörü Holger Krag şu anda yeryüzünden 300 kilometre (186 mil) yükseklikte bir yörüngede olduğunu, 2018 yılının Ocak ve Mart ayları arasında yeryüzüne düşmesini beklediklerini aktardı.