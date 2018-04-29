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BBC Türkçe

Çin'in 8,5 ton ağırlığındaki uzay üssünün parçaları 'Türkiye'ye düşebilir'

2016 yılı Eylül ayından bu yana kontrolsüz bir şekilde yol alan Çin'in ilk uzay istasyonu Tiangong-1'in Dünya'nın hangi noktasına, ne zaman düşeceği üzerine bir öngörü açıklandı. Yapılan tahminler Türkiye'yi de risk altındaki ülkeler arasında gösteriyor.

29 Nisan 2018 20:30

2016 yılı Eylül ayından bu yana kontrolsüz bir şekilde yol alan Çin'in ilk uzay istasyonu Tiangong-1'in Dünya'nın hangi noktasına, ne zaman düşeceği üzerine bir öngörü açıklandı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 8.5 ton ağırlığındaki uzay mekiğinin Ocak ile Mart arasında bir tarihte atmosfere gireceğini tahmin ediyor.

Tiangong-1'in düşüş rotası üzerinde yapılan tahminler ise İspanya, İtalya ve Hindistan'ın yanında Türkiye'yi de risk altındaki ülkeler arasında gösteriyor.

Çin 2011 yılında fırlattığı bu uzay aracı ile daha büyük bir uzay üssü inşa etmeyi amaçlıyordu.

2016 Eylül ayında ise Çinli yetkililer aracın kontrolünün kaybedildiğini doğruladı.

Yerden 300 kilometre yüksekte yörüngede kontrolsüz bir şekilde ilerleyen Tiangong-1 ile tahminleri duyuran Avrupa Uzay Ajansı'ndan Holger Krag, "Yeniden girişten çok kısa bir zaman önce bile ancak çok geniş bir coğrafi alan üzerine risk tahmini yapabiliyoruz" diyor.

Uzay aracının atmosfere yeniden girişi sırasında büyük oranda yanarak parçalanması bekleniyor. Ancak büyük kütlesi nedeniyle yüzeye parçalarının ulaşma ihtimali bulunuyor.

2011 yılında fırlatılan Tiangong-1, iki yıllık ömrünü 2013'te tamamlamış, mürettebatı da bu sürenin tamamlanmasıyla gemiden ayrılmıştı.

Uzay uçuşları tarihinde, düşen uzay aracı parçaları nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

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