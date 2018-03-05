Çin'in 2018 ekonomik büyüme beklentisi yüzde 6.5

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Mart (DHA) – Çin hükümeti 2018 yılında ekonomik büyüme beklentisini yüzde 6.5 olarak duyurdu.

Çin\'in dev ekonomisi için gerçekleştirmeyi hedeflediği plan ve beklentiler hakkında her yıl Çin Başbakanı Li Keqiang tarafından yayınlanan “çalışma raporu”nda açıklanan yüzde 6.5’lik ekonomik büyüme beklentisi, geçen yıl yüzde 6.9 büyüyen Çin ekonomisi için \"bir yavaşlama\" olarak nitelendirildi.

Çin’in başkenti Beijing’de Pazartesi günü gerçekleştirilen Çin Halk Konresi’nde Çin hükümetinin, 2018 yılında finansal sistemdeki riski azaltma ve verimsiz ve hava kirliliğine yol açan fabrikaları kapatma çabalarını hızlandırmasıyla ekonomik büyümenin 2017 yılına göre yavaşlamasının beklendiği belirtilirken, Çinli liderlerin bir araya gelmesinin sebeplerinden birinin de küresel ticarette artan gerginlik olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta ithal ettikleri çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaklarını açıklamasının ardından dünya genelinde bir ticaret savaşı başlayacağı endişelerine Çin yetkilileri geçen hafta Çin’in, “ABD ile bir ticaret savaşı istemediğini” fakat “Çin’in çıkarları tehlikeye girdiği takdirde de eyleme geçileceğini” açıklamıştı.