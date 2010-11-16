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Yaşam

ÇİNİ USTASI OLÇAR'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ KÜTAHYA (A.A)

16 Kasım 2010 17:36

-ÇİNİ USTASI OLÇAR'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ KÜTAHYA (A.A) - 16.11.2010 - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında vefat eden dünyaca ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi. Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Vehbi Koç Vakfı (VKV) Amerikan Hastanesinde dün vefat eden Olçar'ın cenazesi, Kütahya'daki evine getirildi. Cenaze daha sonra Kütahya Ulu Cami bahçesindeki musalla taşına konuldu. Ayakta durmakta güçlük geçtikleri gözlenen Olçar'ın eşi ve üç kızı, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Kütahya Müftüsü Mustafa Üskülüplü tarafından ikindi vakti kıldırılan cenaze namazına, Olçar ailesinin yakınları, Kütahya Vali Vekili Haluk Saygı, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Soner Aksoy, Hasan Fehmi Kinay, Garnizon ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Sami Fındıkoğlu, Kütahya Belediye Başkan Vekili Nejat Özturan ve vatandaşlar katıldı. Bir süre ellerde taşındıktan sonra Kütahya Belediyesine ait cenaze aracına konulan Olçar'ın cenazesi, Musalla Mezarlığında toprağa verildi.

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