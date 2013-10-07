Çin’i tayfun vurdu, 400 bin kişi bölgeden tahliye edildi

Çin'in güneydoğusu Fitov tayfununun etkisi altına girdi. Tayfundan önce dev dalgalar kıyıları vurdu. 400 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Çin'in özellikle güneydoğu kesimlerini etkisi altına alması beklenen Fitov tayfunu nedeniyle Fucien ve Cıciang eyaletlerinde kırmızı alarm verildi.

Zhejiang, Fucien ve Ciangşi eyaletlerinde hava, kara ve demiryolu ulaşımı durma noktasına geldi. Evlerini terk ederek güvenli bölgelere taşınan insan sayısının 750 bine ulaştığı belirtildi. Tayfun, Cıciang eyaletinde elektrik kesintisine neden oldu. Hızı saatte 200 kilometreye ulaşan tayfun, bin 200'den fazla binanın çöküşüne neden oldu.

Tayfunun sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladığı kaydedilirken, tayfundan sekiz şehirde üç milyondan fazla kişinin etkilendiği, doğrudan ekonomik kaybın ise yaklaşık 160 milyon dolar olduğu açıklandı.

Cıciang eyaletinde 59 hızlı tren seferinin durdurulduğu belirtilirken, eyalet başkentindeki Hangcou Uluslararası Havalimanı'nda 22 uçuşun iptal edildiği duyuruldu.Çin'i 2 hafta önce etkisi altına alan Usagi tayfunu en az 25 kişinin ölümüne yol açmıştı.