Çini sanatçısı Nida, babasının yolunda

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYALI çini sanatçısı Nida Olçar, 2010 yılında yaşamını yitiren babası, \'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi\' unvanına sahip Sıtkı Olçar\'dan kendisine kalan atölyede çini eserler yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı da olan Nida Olçar, Kütahya\'daki tarihi Germiyan Sokak\'ta bulunan, babası Sıtkı Olçar\'dan kalma atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Nida Olçar, babasından öğrendiklerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını, eserlerine babasının anısına \'Sıtkı II\' imzası attığını söyledi. Babasının yarım kalan projelerini hayata geçirdiğini de belirten çini sanatçısı Olçar, \"Babamdan aldığım terbiyeyi, ilmi, sanatı gelecek kuşaklara aktaran ikinci neslim. Bu yüzden eserlerime \'Sıtkı II\' imzasını atıyorum. Şu an Kütahya çiniciliği, \'dünyanın mutfağı\' diyebiliriz; ama endüstriyel tasarım da bir taraftan alıp, başını yürüdü. Bizler, geleneksel sanatı sürdüren Kütahya\'daki son atölyeyiz. Kimyasal ya da endüstriyel boyalar haricinde eski usul toprak boyalarımızı kullanıyoruz. Kaz kanadı ve eşek yelesinden yapılmış fırçalar ile çalışıyoruz. Kütahya\'da üretilen çiniler, Türkiye\'de başta Kapadokya, İznik ve İstanbul olmak üzere birçok yere gönderiliyor. Biz, atölyemizde Sıtkı Usta\'nın çizgisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarım kalan projelerini de hayata geçiriyoruz\" diye konuştu.



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