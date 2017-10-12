'Cingöz Recai' filminin galası yapıldı

Peyami Safa'nın aynı isimli eserinden uyarlanan "Cingöz Recai - Bir Efsanenin Dönüşü" filminin galası yapıldı.

Kanyon AVM'de gerçekleştirilen gala gecesine film ekibinin yanı sıra sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

Filmin yönetmenliğini üstlenen Onur Ünlü, büyük bir film yaptıklarını ve ortaya güzel bir iş çıktığını söyledi.

Edebiyatın ve sinemanın "İyi kalpli hırsız"ı Cingöz Recai'yi canlandıran Kenan İmirzalıoğlu da Cingöz Recai'nin, Metin Erksan'la başlayıp Ayhan Işık'la devam eden bir yolculuğu olduğunu kaydetti.

Filmde "Başkomiser Rıza" karakterini canlandıran Haluk Bilginer ise çok çalıştıklarına işaret ederek, seyircinin de filmi beğenmesi temennisinde bulundu.

Filmde "Göze" karakterini canlandıran Meryem Uzerli de "Cingöz Recai"nin çok farklı ve özel bir film olduğunu dile getirdi.

"Cingöz Recai - Bir Efsanenin Dönüşü"

Hayri Aslan'ın yapımcılığında çekilen "Cingöz Recai"de Serkan Keskin, Fatih Artman, Günay Karacaoğlu, Algı Eke, Laçin Ceylan, Hakan Boyav, Selim Bayraktar, Ushan Çakır, Meriç Aral ve Boran Kuzum rol alıyor.

Kerem Deren ve Pınar Bulut'un senaryosunu yazdığı filmin konusu özetle şöyle:

"Cingöz Recai artık ailesi gibi olan bir soygun ekibine sahiptir. Yıllar sonra yeni bir soygun için harekete geçen 'iyiliksever hırsız', son soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Bunun için karanlık bir çeteye sızar ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girer. İşi için her türlü oyunu yapan Cingöz, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü 'Hayalet', artık ona nefesi kadar yakındır. Baş Komiser Rıza da Cingöz'ün peşini bırakmaz."

Content Turkey tarafından hayata geçirilen "Cingöz Recai", 13 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak