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Kültür-Sanat

Cingöz Recai 13 Ekim'de sinemalarda

Başrolü Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli ve Musa Uzunlar paylaşacak

01 Eylül 2017 18:30

Türk polisiye roman geleneğinin önemli karakterlerinden Cingöz Recai, yıllar sonra tekrar beyaz perdede hayat buluyor. Kanal D ve Limon Film iş birliğinde Content Turkey imzalı filmin yapımcılığı Hayri Aslan’a, yönetmenliği ise Onur Ünlü’ye ait.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı filmin ilk teaserı geçtiğimiz gün izleyicisi ile buluştu. Yayınlanan teaser ile büyük ilgi toplayan Cingöz Recai, vizyon tarihi için geri sayımda.

Başak Dizer'in hazırladığı kıyafetler ile kılıktan kılığa giren Kenan İmirzalıoğlu, 13 Ekim'de Cingöz Recai olarak izleyici karşısına çıkacak.

Modern zamanların Cingöz'ü

Yaklaşık yarım yüzyıl sonra Kenan İmirzalıoğlu oyunculuğuyla beyaz perde de olacak Cingöz Recai'nin genel hikâyesi ise şöyle:

"İyiliksever hırsız" Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde.

Cingöz Recai herkesin başına bin çorap örerken, ona oynanan kaderin cilvesi güzelleri güzeli Göze'dir.

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