“Cingöz Recai - Bir Efsanenin Dönüşü” filmi vizyona giriyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK polisiye roman tarihinin en önemli karakterlerinden Cingöz Recai’nin beyazperdeye taşındığı “Cingöz Recai - Bir Efsanenin Dönüşü” yarın vizyona girecek.

Kanal D, Limon Yapım ve yapımcı Hayri Aslan işbirliğinde yarın vizyona girecek “Cingöz Recai - Bir Efsanenin Dönüşü” filminin galası dün İstanbul’da yapıldı. Galaya, filmin yönetmeni Onur Ünlü, oyuncular Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Musa Uzunlar, Serkan Keskin ve Meryem Uzerli’nin yanı sıra BluTV Kurucu CEO\'su Aydın Doğan Yalçındağ, Alihan Yalçındağ, Doğan TV CEO\'su Erdem Seçkin ve Kanal D, Yapım Şirketleri CEO\'su Özge Bulut Maraşlı ve çok sayıda davetli katıldı.

“İNŞALLAH İKİNCİSİNİ HATTA ÜÇÜNÜSÜNÜ YAPARIZ”

Film ekibi, gösterimden önce kırmızı halı seremonisinde basınla bir araya geldi. Yönetmen Onur Ünlü, büyüyecek bir film yaptıklarını belirterek, “Filmimizi seviyoruz. Gerçekten güzel oldu. Böyle bir film yok, inşallah bundan sonra böyle filmler olur. İnşallah ikincisini yaparız, üçüncüsünü yaparız” dedi.

Usta oyuncu Haluk Bilginer de, filmle ilgili olarak şunları söyledi.

“Umarız seyirci de çok beğenir. Çekim aşamasında çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Biz Onur’la ve Kenan’la çok çalıştık. İlk kez Meryem Uzerli ile birlike çalıştık, çok mutlu olduk. İnşallah son olmaz.”

“2017 GERÇEKLERİYLE YAPTIK”

“Cingöz Recai” karakterini canlandıran Kenan İmirzalıoğlu, “Cingöz Recai Metin Ersan’la başlayıp Ayhan Işık’la devam eden bir serüven. Biz de onu 2017’ye getirdik. 2017 gerçekleriyle yaptık. Çok özel bir oyuncu kadrosu var. Bu işin hakkıyla olması için yapımcımız da elinden geleni yaptı. Seyircimiz de inşallah teveccüh gösterir. Hepinizin de gördüğü gibi Meryem çok enerjik bir insan. Sete de aynen bu enerjisiyle geliyor. Sadece kamera önünde değil, arkasında da öyle. Kendi enerjisiyle ekibin de enerjisini yükselten bir insan. Müthiş bir performans gösterdi” dedi.

“APAYRI, ÇOK GÜZEL BİR FİLM SİZİ BEKLİYOR”

Meryem Uzerli, çok güzel bir kadro olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yönetmenimiz Onur Ünlü’nün de dediği gibi, apayrı çok özel bir film sizi bekliyor. Hem dram var, hem aşk var, her şey var. St. Petersburg ve İstanbul’da çektik. Çok güzel bir enerji içindeyiz. Haluk Bilginer’le bu filmde tanıştığım için Allah’a şükrediyorum. Kenan’la da tanıştığım için Allah’a şükrediyorum. Çok güzel bir kadro olduk. Her zaman böyle bir şans olmuyor hayatta.”

Senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut’a ait olan ve yurt dışı sahneleri St. Petersburg’da çekilen film, yarın seyirciyle buluşacak.

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