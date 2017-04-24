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Kültür-Sanat

Çingene Kızı Mozaiğinin ABD’ye kaçırılan parçaları için girişim başlatıldı

“Çingene Kızı” mozaiği, 30 bin metrekarelik Zeugma Mozaik Müzesi’nin en önemli sanat eserleri arasında yer alıyor

24 Nisan 2017 22:12

Zeugma Antik Kenti’nde bulunduğu günden itibaren Gaziantep’in simgesi haline gelen “Çingene Kızı” mozaiğinin ABD’ye kaçırılan parçalarının Türkiye’ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Dağınık saçları, çıkık elmacık kemiği ve dolgun yüzüyle dikkati çeken “Çingene Kızı” mozaiği, 30 bin metrekarelik Zeugma Mozaik Müzesi’nin en önemli sanat eserleri arasında yer alıyor. “Çingene Kızı” eseri, Zeugma Antik Kenti’nde ortaya çıkarıldığı günden bugüne adeta Gaziantep’in tanıtım yüzü oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin bu önemli değerinin, kaçakçılar tarafından çalınarak satılan ve şu anda ABD’nin Ohio Eyaleti’ndeki Bowling Green Devlet Üniversitesinin Wolfe Sanat Merkezi’nde sergilenen eksik parçalarının ait olduğu yere getirilmesi için girişimlerde bulundu.

Çalışmayla, “Çingene Kızı” mozaiğinin eksik parçalarına kavuşması ve böylece kentin turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeugma Mozaik Müzesi’nin, alanında dünyanın en güçlü müzesi olduğunu belirtti. Şahin, Fırat Nehri kıyısında kurulan Zeugma Antik Kenti’nin, dolayısıyla Gaziantep’in simgesi haline gelen “Çingene Kızı” mozaiğinin, tarihi yerleşim birimindeki bir villanın yemek odasının tabanındaki birçok bölümü tahrip edilmiş mozaiğin parçası olduğunu anımsattı. 

 

Lobi çalışması başlatıldı

 

Bunu öğrendikten sonra Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları nezdinde mozaikle ilgili girişimlerde bulunduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti: “Üniversiteden, bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için yardımcı olabileceklerini söylediler. Müze olmayınca biraz daha işimiz kolay oluyor. Bir de uluslararası hukuka göre zaten bunu bize göndermek zorundalar. Bir taraftan hukuki boyutu bir taraftan da işin karşılıklı diyalog boyutunu götürüyoruz. ONE Derneği çatısı altında Demet Sabancı ve ekibi, sivilden üniversiteyle iletişime geçiyor. Buraya getirilmesiyle ilgili lobi çalışmasını başlattılar. Bizler de bakanlıktan bakanlığa, yerelden yerele uluslararası hukuka uygun bir şekilde çalışmayı başlattık.”

 

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