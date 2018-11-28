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'Çingene Kızı' kayıp parçalarının son yolculuğuna sis engeli

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-ABD'den Türkiye'ye getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarının İstanbul- Gaziantep arasındaki son yolculuğu sis engeline takıldı

28 Kasım 2018 01:20

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-ABD\'den Türkiye\'ye getirilen \'Çingene Kızı\' mozaiğinin kayıp parçalarının İstanbul- Gaziantep arasındaki son yolculuğu sis engeline takıldı. 
THY\'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 adet parçası buradan yine THY\'nin  20.30\'daki TK-2228 sayılı tarifeli uçağıyla Gaziantep\'e gönderilecekti. Ancak Gaziantep Havalimanı\'nda yaşanan yoğun sise bağlı olarak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle THY\'nin bu seferi iptal edildi. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 12 parçasının yarın 13.40\'taki TK2222 sayılı tarifeli seferiyle Gaziantep\'e gönderileceği öğrenildi. 

(FOTOĞRAF)

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