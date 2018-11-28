'ÇİNGENE KIZI' KAYIP PARÇALARININ SON YOLCULUĞUNA SİS ENGELİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

ABD\'den Türkiye\'ye getirilen \'Çingene Kızı\' mozaiğinin kayıp parçalarının İstanbul- Gaziantep arasındaki son yolculuğu sis engeline takıldı.

THY\'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 adet parçası buradan yine THY\'nin 20.30\'daki TK-2228 sayılı tarifeli uçağıyla Gaziantep\'e gönderilecekti. Ancak Gaziantep Havalimanı\'nda yaşanan yoğun sise bağlı olarak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle THY\'nin bu seferi iptal edildi. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 12 parçasının yarın 13.40\'taki TK2222 sayılı tarifeli seferiyle Gaziantep\'e gönderileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-THY uçağınının gelişi

-Uçağın park pozisyonuna yanaşması

-Uçağın kargo bölümü

-Kayıp parçaların olduğu paletlerin indirilmesi

-Görevlilerin paletleri traktörlere alması

-Parçaların traktörle Gaziantep uçağına taşınması

-Genel ve detaylar



