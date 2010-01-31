Çingene kardeşime dokunma

T24- Kardeşime Dokunma adlı grup ve halkın katılımıyla oluşan kalabalık, Taksim Tünel’de Roman vatandaşlarımıza yapılan haksızlığı dile getirmek için toplanıp “Kardeşime Dokunma” dediler.







KARDEŞİME DOKUNMA EYLEMİNDEN KARELER







Etkinlikte yapılan basın açıklamasında: “Geçtiğimiz haftalarda, Manisa-Selendi’de Roman topluluğuna bir ırkçı saldırı daha gerçekleşti. Yılbaşı gecesi kahvede ‘Çingene’ye çay yok’ sözüyle başlayan kavga, bir kişinin ölmesi ve ölen kişinin akrabalarının kahvehaneyi basmasının ardından yüzlerce kişinin Romanların çadırlarına, evlerine ve arabalarına saldırmasıyla ‘Romanları istemiyoruz’ sloganları eşliğinde linç girişimine dönüştü. 35 yıl önce yerleştikleri Selendi’yi bir günde terk etmeye zorlanan Romanlar coğrafyamızda yaşanan yeni tercihlerin son kurbanları oldular,” denildi.





MİHA muhabiri İrem Ahmetoğlu'nun haberine göre, bu son olayda da görüldüğü gibi Türkiye’de “ayrımcılık”, ötekinin sesini, varlığını silmek için, inkârı için, zorla yerinden ettirilmesi için bir kez daha örgütlendi. Tarih boyunca toplumun en dibine itilen Roman topluluklar bir kez daha Gaco’nun nefretini deneyimledi.





Protesto sırasında, yaraların birkaç ay önce Bayramiç’te, 1934’te Trakya’da, 1938’de Dersim’de, 1955’te İstanbul’da,1978’de Maraş ve Çorum’da, 1993’te Sivas’ta olduğu gibi yakın zamanda da Selendi’de yine kanadığı belirtildi.





Doğu'nun Batı' ya sürüklediği rüzgârın, suyun, ışığın naif temsilcileri Çingeneler. Hayatın bahar yanı, çiçekçisi, sepetçisi, kalaycısı, göçebesi, çalgıcısı…







Topluluk, “Farklılıkları göz ardı etme, aynılaştırma ve buna direnenin mesela evini yakma edimlerinin basit bir oyun gibi normalleştirilmeye çalışıldığını biliyoruz. ‘Altta kalanın canı çıksın!’ diyerek Roman vatandaşlarımıza yapılan saldırıları kınıyoruz,” diyerek Türkiye’deki Romanlara yapılan haksızlıkların önüne geçilmesi dileğinde bulundu.







“ÇİNGENE KARDEŞİME DOKUNMA” çağrısı





Konuşmanın sonlarına doğru şiddetin doğru olmadığı dile getirildi: ”Herkesin en haklı, en seçilmiş, en güçlü olma yarışını bir başkasını ezme çabası üzerinden sürdürdüğü düzeni ve komşuyu komşuya linç ettiren nefreti reddediyoruz. Şimdi bir defa daha bağırıyoruz acımız boğazımıza düğümlenerek: “KARDEŞİME DOKUNMA!”







Son olarak da kavga etmek yerine herkes aşure yemeye davet edildi: “Birbirimizi değil, aşure yiyelim!”

Luxus ve Cümbüş Cemaat grup üyelerinin müzikleriyle renk kattıkları etkinlik, aşure yendikten sonra sona erdi.