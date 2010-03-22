'Çingene' ifadesi yasadan kalkıyor

T24 - İktidarın Roman açılımı kapsamında, Yabancıların Türkiye'deki İkamet ve Seyahatleri Kanunu'ndaki "çingene" ifadesi çıkarılıyor. Kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Gerekçe olarak, ifadenin ayrımcılığı çağrıştırması gösterildi.



Bunun için kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifi, AKP Bursa Milletvekili Ali Koyuncu verdi.



Teklif, Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakındaki Kanun'da değişiklik öngörüyor.



Bu kanunda yer alan "Tabiyetsiz veya yabancı devlet tebası olan çingenelerin, Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine İçişleri Bakanlığı salahiyetlidir" ifadesi kaldırılacak.



Verilen yasa teklifinde bu maddenin tamamen kanundan çıkarılması öngörülüyor. Değişiklik teklifinin gerekçesinde maddenin 1950 yılında düzenlediği vurgulandı, ayrımcılığı çağrıştırdığı ve artık işlevinin kalmadığı ifade edildi.



Demokratik açılım süreci kapsamında hükümet Romanlara yönelik de adım atmıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan, 15 Mart'ta İstanbul'da Romanlar buluşmuş ve "Hiçkimseye buçuk muamelesi yapılamaz. Ben artık Roman vatandaşımın insanca yaşamasını istiyorum" mesajını vermişti.