Ciner'de enerji ihalesinde para kaybetti

T24 - Başkentgaz ihalesinde 93 milyon dolarlık teminatı yanan Mehmet Emin Karamehmet'ten sonra, Turgay Ciner de enerji ihalesinden para kaybetti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tamer Yıldız, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif veren Tugay Ciner'in patronluğundaki Park Holding'in 31 Mayıs'tan itibaren devam etmeyeceğini ve ihaleden çekileceğini açıkladığını bildirdi. Medyatava'da yer alan haber şöyle:



STEAM tarafından Hilton Oteli'nde düzenlenen "Enerji Arz Güvenliği ve Özelleştirmeler Arenası"na katılan Yıldız, burada gazetecilerin elektrik dağıtım özelleştirmelerine yönelik sorularını yanıtladı.



Yıldız, özelleştirme ihalesine katılan dağıtım firmaları ile geçtiğimiz cumartesi günü toplantı yaptıklarını hatırlattı.



Bakan Yıldız, İstanbul'un Anadolu ve Rumeli tarafı, Toroslar, Akdeniz, Dicle, Gediz ve Trakya bölgeleri ile alakalı teklif veren firmaların sürelerinin bu ay sonu itibariyle dolduğunu ve bazı firmaların da bu yola devam etmeme kararı aldığını bildirdi.



Bakan Yıldız, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Park Holding'in 31 Mayıs'tan itibaren ihaleden çekilme kararı aldığını, diğer altı dağıtım şirketinin özelleştirme ihalesini kazanan firmaların tamamının ise ek süre talep ettiğini bildirdi.



Park Holding söz konusu bölgenin özelleştirme ihalesinde 1 milyar 165 milyon lira ile en yüksek teklifi vermiş ve 10 milyon dolar da teminat ödemişti.





