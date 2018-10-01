"Ciner Medya Grubu satıldı" iddiasına Nagehan Alçı'dan yalanlama: Haber kesinlikle asılsız

Ciner Grubu’nun bünyesinde bulunan Show TV ile HaberTürk TV'nin Kazak yatırımcılara satıldığı iddia edildi. Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner'in uzun süredir medyadan çıkmak istediği konuşuluyordu.

Ciner Yayın Holding bünyesinde BloombegHT, HaberTürk ve Show TV'nin yanı sıra internet siteleri ve yapım şirketi bulunuyor.

1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk'ün basılı yayını 5 Temmuz 2018 günü sonlandırılmıştı. Gazetenin internet sitesi, yayınını sürdürüyor.

"Kazak yatırımcılarla el sıkışıldı" iddiası

SüperHaber'in edindiği bilgilere göre; Ciner Holding, medya grubunun satışı için Kazak yatırımcılarla el sıkıştı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Ciner Holding, medya grubunun satışı için Kazak yatırımcılarla el sıkıştı."Kazak grubun ismi ve satışın bedeli sır gibi saklanırken, anlaşma konusunda son detayların konuşulduğu ve kısa süre sonra satışın kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi."

Nagehan Alçı: Haberler kesinlikle ve tamamen asılsız

Haberturk. com.tr yazarı Nagehan Alçı, Twitter hesabında yaptığı açıklamada satış iddialarını yalanlayarak "Ciner Medya Grubunun satıldığı yönündeki haberler kesinlikle ve tamamen asılsızdır basın camiasına duyurmak isterim" dedi.