Ciner Grubu, çalışanlarına Twitter kullanım kılavuzu hazırladı

T24 - ABD ve Amerika'da medya çalışanlarına Twitter sınırlaması getirilmesi Türkiye basınına da sıçradı. Ciner Medya Grubu çalışanlar için "Sosyal Medya Kullanım Rehberi" yayımladı. Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı çalışanlarına e-posta göndererek Twitter uyarısı yapmıştı. İşte Ciner'in hazırladığı o rehberin ayrıntıları: Değerli arkadaşlar,

Sosyal medya platformları ve sosyal ağlar ( facebook, twitter, v. b. gibi) haberciliğimizin etkilerini genişletmek için kullanabileceğimiz güçlü bir araç. Eşitlik, doğruluk ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket edildiği zaman sosyal medya, çalışmalarımız için faydalı, tamamlayıcı araç olarak değerlendirilebilir.

Ancak sosyal ağların her an ulaşılabilme ve hızlı değişim özellikleri, kişisel ve profesyonel ifadeler arasında belirleyici bir çizgi oluşturmayı güçleştiriyor. Bu güçlük dünyadaki benzer kurumların da karşılaştığı ve bir politika oluşturmaya çalıştığı yeni bir olgudur. Bize göre, Habertürk ‘te görev yapan arkadaşlarımızın sosyal medya aracılığı ile toplumla paylaştığı her şey profesyonel bir eylem sayılır. Bu durum kişisel profillerin içeriğinin de kurum standartları ve ilkeleri ile paralel olması gerektiği anlamına geliyor. Bu sebeple, sosyal ağlara katılırken uyulması gereken ilkeler daha sonra ayrıca güncelleştirilmek kaydıyla aşağıda ana hatları ile verilmektedir.

Bir Habertürk çalışanı tarafından sosyal ağlar, Habertürk’ün kurumsal tarafsızlığına ve objektifliğine gölge düşürecek şekilde ve gazetecilikle bağdaşmayacak biçimde ve politik taraftarlık amacı ile ya da belirli bir politik mesele hakkında propaganda niteliğinde taraflı yorumlarda bulunmak için kullanılmamalıdır. Şiddet yanlısı ağlara katılınmamalı, ayrıca ırk, cinsiyet, din ya da mezhep karşıtı ya da ayrımcı paylaşımlarda bulunulmamalıdır. Bir Habertürk çalışanı, politik amaçla kurulmuş ağ gruplarına katılmamalıdır.

Aksi açıkça ifade edilmediği sürece çalışmalarımız, çalışanlarımız ya da Habertürk politikaları adına kritik öneme sahip konularda münakaşalara girilmemeli, Habertürk bünyesinde gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerin “ özel ve başkalarına kapalı” olduğu unutulmamalıdır.

Sosyal medya, çalışmalarımızı destekleyici olarak kullanılmalıdır. Dolayısıyla haberlerimizi, yazılarımızı link vermek sureti ile paylaşabiliriz. Diğer kaynaklardan gelenler için de yukarıda belirtilen ilkeler gözetilerek paylaşım yapılmalıdır. Henüz tamamlanmamış bir çalışma izin almadan paylaşılmamalıdır.

Sosyal ağlarda yayınlanan her paylaşıma şüphe ile yaklaşılmalıdır. Dezenformasyon ve yanlış bilgiler internette hızla yayılabilir. Her kaynak için uygulayacağımız gibi sosyal medyada paylaşılan haber ve bilgiler için de doğrulama standartlarını daima uygulamalıyız. Her şeyin ötesinde tarafsızlığımızı sorgulatacak her türlü sosyal medya aktivitesinden uzak durulmalıdır. Mesai saatlerinde ağlar ancak bir amirin ve editörün izni ve denetimi altında kullanılmalıdır. Tereddüt edilen konularda önce amire ve editöre sorulmalı, sonra paylaşımda bulunulmalıdır. Ayrıca Habertürk etik kurallarının, sosyal medyadaki her türlü açık paylaşım için geçerli olduğu göz önüne alınmalıdır.

Fatih Altaylı'dan çalışanlarına 'sosyal medya' ricası

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı çalışanlarına gönderdiği e-postayla Twitter uyarısı yaptı.

Altaylı şunları söyledi:

"Düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, gündem yaratma gücünüzü gazetemiz aracılığı ile yapmanız hepimiz için çok daha olumlu olacaktır" diye uyarıp devam etti: "Gazetemizin sütunları ve sayfaları dururken, sosyal medyaya fikir beyan etmenizi mesleğimizin ilkelerine uygun bulmuyorum. Bazı gazetecilerin sosyal medyayı kullanma tarzları, sanki gazetelerinde yeterli özgürlük yokmuş bir gibi bir algının oluşmasına neden oluyor. Burada bu özgürlüğün varolduğunu hepiniz biliyor, yaşıyorsunuz. Burada bir icat çıkardığım da yok. Dünyanın saygın gazeteleri ve haber üreten kurumları da benzer tavırlarını dile getiriyorlar. Sizlerden ricam, sosyal medyayı yalnızca sosyal amaçlarla kullanmanız ve fikirlerinizi gazetemize saklamanızdır."

BBC'de kılavuz yayımladı

Sky News tarafından alınan kararın sadece bir gün sonrasında, bu kez BBC sosyal medya kılavuzunu açıkladı. BBC için çalışan gazeteciler, bundan sonra Twitter üzerinde yeni bir gelişmeyi veya güncellenmiş bir haberi paylaşmadan önce, bu bilgiyi çalıştıkları ofisteki arkadaşlarına bildirmek zorunda.

BBC yeni uygulamayla, yeni gelişme ve güncellemelerin Twitter’dan önce kendi haber sistemine düşmesini amaçlıyor.

BBC’nin sosyal medya editörü Chris Hamilton, “Twitter ve sosyal medya ağlarının artan değerine saygı gösteriyoruz... Son dakika gelişmelerinde hızlı olmak bizim için çok önemli bir husus. Ancak önceliğimiz önemli bir bilginin ilk olarak BBC çalışanlarına ve daha sonra onların aracılığıyla bizi takip edenlere ulaşması” dedi.

Hamilton, “sahip oldukları teknolojinin, yeni gelişmeleri eş zamanlı bir şekilde hem haber sistemlerinde hem de Twitter üzerinden paylaşmalarına imkan vereceğini” söyledi.

'Gazeteciler kurallara uymalı'

BBC’nin teknoloji muhabiri Rory Cellan-Jones, kurum olarak Twitter’a ilk başlarda “çok temkinli” yaklaştıklarını ancak sonradan bu görüşün değiştiğini söyledi. Cellan-Jones buna rağmen, yayıncıların kurum içinde bağlı oldukları kuralları sosyal medya üzerinde de göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Cellan-Jones, “Sosyal medya devrimi haber bürolarının yapısını değiştiriyor. Bu yüzden çoğu gençlerden oluşan bazı gazeteciler bağlı oldukları kurumdan bağımsız olarak nüfuz kazanmaya çalışıyor… Dışarıdaki önemli bilgilerin sadece önemli gazetecilerle paylaşıldığı zamanları çok geride bıraktık” dedi.