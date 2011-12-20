-Çine'de şap salgını AYDIN (A.A) - 19.12.2011 - Aydın'ın Çine ilçesinde, büyükbaş hayvanlarda şap salgını tespit edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çine İlçe Müdürü Özkan Atıgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı için götürülen ancak satılamayınca Akçaova beldesine getirilen 25-30 büyükbaş hayvanda şap hastalığının görüldüğünü, 25 hayvanın hastalıktan öldüğünü bildirdi. Akçaova beldesinin yanı sıra Seferler ve Umurköy köylerinde hayvanlarda şap vakaları tespit ettiklerin kaydeden Atılgan, hastalığın büyük illerde kurulan hayvan pazarlarından geçmiş olabileceğini söyledi. Atılgan, şap salgını görülen yerleşim birimlerine kesim harici hayvan giriş çıkışının yasaklandığını ve hastalığı yakından takip ettiklerini belirtti. Atılgan, ''Salgının artarak yayılmaya devam etmesi durumunda, tüm bölgede gerekli tedbiri alacağız'' dedi.