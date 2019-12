Cindy ve Barbie masal, Berivan gerçek!

T24 - Şırnak'ın İdil Kaymakamlığınca uygulanan 'İdil Berivan Bebek Projesi' kapsamında, yüzlerce yıldır hikayesiyle tanınan yörenin bez bebeği 'Berivan Bebek' oyuncak sektöründe pazar şansı arayacak.





İlçeye bağlı Kırca köyünde, Berivan adlı kız çocuğunun öyküsü, dilden dile aktırılmasıyla ölümsüzleşir.



Bebeğin öyküsü



Rivayete göre, Berivan, 12 yaşına gelince önce babasını, ardından annesini kaybeder. Yaşamını ağabeyinin yanında sürdüren küçük kız, yengesinin baskısından kaçmak için köyün yakınındaki ormana sığınır. Berivan bir süre sonra ormanda bir ceylanla konuşmaya, derdini aktarmaya başlar. Bu duygusal bağ ceylanın her gün sütünü Berivan'a sağdırmasına kadar ilerler.



Bunun üzerine küçük kız her gün ormana koşarak aynı yerde ceylanla buluşup sütünü sağar. Berivan'ın her gün elinde bir kova sütle köye dönmesi dedikoduların başlamasına neden olur. Dedikoduların ulaştığı Berivan'ın ağabeyi, kız kardeşinin, köyün çobanlarına bedenini sattığından şüphelenir.



Bunun üzerine Berivan'ın ağabeyi bir sabah kız kardeşini gizlice takip eder. Berivan, her zamanki gibi taşın üstüne oturarak ceylanını beklemeye başlar. Berivan'ın ağabeyi içini kemiren kuşkuyla tüfeğini ateşleyerek kardeşini öldürür.



Berivan yere yığılmadan önce arkasına bakar, ''Ağabeyim, kardeşini vurdun, öleceğim. Ama olduğun yerde saklanarak biraz beklersen benim kiminle görüşeceğimi görürsün. Beni anarken kötü anma ne olur'' diyerek can verir.



Berivan'ın ağabeyi köyde yaşadıklarını anlatır. O günden sonra bölgedeki köylüler, çocuğun anısına içi keçi ve koyun yününden doldurulmuş ve yöresel kıyafet giydirilmiş bebek yapmaya başlar.



Öyküsü yüz yıllardır dilden dile aktarılan, ağabeyinin köylünün dedikodusu yüzünden öldürdüğü 12 yaşındaki Berivan adlı kız çocuğunu sembolize eden bez bebek, İdil Kaymakamlığının Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürüttüğü 'İdil Berivan Bebek' projesiyle 'Barbie' bebeklere rakip olacak.



Ünlü modacı Cemil İpekçi'nin tasarım desteği vereceği proje kapsamında, 12 kursiyerle 4 usta öğretici hünerlerini sergileyecek.



Projenin hayata geçirileceği atölyenin açılışına katılan Cemil İpekçi, Türkiye'nin ''mozaik değil ebru olduğunu'' ifade ederek, ''Mozaik toplumu olsaydık zaman içinde taşlar yerinden olurdu, biz ebru toplumuyuz. Renklerimizle yıllar geçtikçe daha çok barışık olarak yaşamayı pekiştiriyoruz'' görüşünü dile getirdi.



Yörede kadının her dönemde sıkıntı yaşadığını ifade eden İpekçi, bölgedeki kadınlar ve çocuklar için proje üretmeye ve onları desteklemeye devam edeceğini söyledi.



Berivan Bebek hakkında da bilgi veren İpekçi, ''Berivan bebekler için yöreye uygun kıyafetler tasarlayıp hazırlayacağız. Berivan bebeği olanlar, bebek değil bir çocuk edinmiş gibi olacak. Onu giydirecek, süsleyecek, elbisesini değiştirecek. Burada üretilen bebeklere iç ve dış pazar bulmaya çalışacağız. İnanıyorum ki Berivan bebeğin acı hikayesi yerini mutlu bir sona bırakacak'' diye konuştu.





'BERİVAN'IN HİKAYESİ GERÇEK'



Gazetecilerin Berivan bebeğin Barbie bebekle yarışıp yarışmayacağı sorusunu İpekçi, ''Berivan bebek ne Cindy ne de Barbie bebekle yarışmayacak.



Barbie ve Cindy bir masal bebeği. Oysa Berivan bebeğin gerçek bir hayat hikayesi var. 12 yaşında töre cinayetine kurban giden bir bebeğin hikayesi. Bu bebek töre cinayetlerini de sonlandırır'' şeklinde yanıtladı.