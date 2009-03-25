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Cindy efsanesi sürüyor

Eski süper model Cindy Crawford, 43 yaşında olmasına rağmen verdiği pozla herkesi kendine hayran bıraktı

25 Mart 2009 02:00

Eski süper model Cindy Crawford, 43 yaşında olmasına rağmen verdiği pozla herkesi kendine hayran bıraktı.

Cindy Crawford fotoğrafları - FOTOGALERİ

1990'lı yıllarda ününün zirvesine çıkan ünlü top model Allure dergisinin nisan sayısı için kamera karşısına geçti.

Hakkında çıkarılan "Yaşlandı, onun için artık çıplak poz vermiyor" iddialarına değinen Crawford "43 yaşıma rağmen çok iyi görünüyorum. Ancak 23 yaşımdaki gibi mükemmel olmadığımın da farkındayım" dedi.

Ünlü mankenin derginin birbirinden ilginç sorularına verdiği yanıtların ise Nisan sayısında yer alacağı belirtildi.

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