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Cindy Crawford kızını ‘kıskanıyor’

46 yaşındaki ünlü manken Cindy Crawford 10 yaşında bir kıyafet markası için objektif karşısına geçen kızı Kaia Gerber ile gurur duyduğunu söyledi

11 Mart 2012 12:45

 

T24 - Dünyaca ünlü model Cindy Crawford genç yaşta modellik yapmaya başlayan kızı Kaia ile gurur duyduğunu fakat bazen onu kıskandığını söyledi.
 
46 yaşındaki ünlü manken Cindy Crawford 10 yaşında bir kıyafet markası için objektif karşısına geçen kızı Kaia Gerber ile gurur duyduğunu söyledi.

1980’ler ve 90’larda podyumların en aranan mankenlerinden biri olan Crawford kızının her geçen gün daha da güzelleştiğini belirrtti. Crawford sözlerine şöyle devam etti:

“Bazen kızıma bakıp “Tenin gençliğimde sahip olduğum tene benziyor ben de şimdi böyle görünmek istiyorum. Benim de gençken senin gibi saçlarım ve bacaklarım vardı, onları geri istiyorum!” diyorum.  Aynı zamanda yılların sana kattığı bir şeyler de oluyor. Eğer yaşadığın hayatta mutluysan yaşlanmayı da o kadar kolay benimsiyorsun."

 

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Cindy Crawford

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