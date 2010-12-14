-CİNDORUK'UN ADAY OLMAMA KRİTERİ ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Demokrat Parti Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un, "Partiyi çok daha iyi yerlere götürebilecek bir aday çıkarsa kendisinin aday olmayacağını" ifade ettiği öğrenildi. Demokrat Parti'de kongre tarihi 16 Aralık 2010 günü yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısında belirlenecek. Alınan bilgiye göre, il ve ilçe kongrelerini 26 Aralık'da tamamlaması beklenen partinin yönetimi, 16 Aralık'da Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk başkanlığında toplanarak Ocak ayında yapılacak kongrenin gününü belirleyecek. Kongre tarihinin belirlenmesi ile aday ya da adayların ortaya çıkması beklenirken, Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un, yakın çevresine ''Partiyi çok daha iyi yerlere götürebilecek bir aday çıkarsa kendisinin aday olmayacağını'' ifade ettiği öğrenildi.