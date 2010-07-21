-CİNDORUK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: ''VANTİLATÖR RÜZGARI'' BALIKESİR (A.A) - 21.07.2010 - Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ''Kılıçdaroğlu rüzgarı, inşallah vantilatör rüzgarı değildir'' dedi. Cindoruk, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey Adası'ndaki (Cunda Adası) yazlığına giderken, DP Genel Başkan Yardımcısı Cenk Tunçsiper'in tedavi gören babası 18. Dönem Milletvekili Necat Tunçsiper'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cindoruk, terörün arttığı bir süreçte ülke gündeminin referandumuna odaklanmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısına değinen Cindoruk, ''Daha dün 6 evladımızı şehit verdik. Böyle bir ortamda referandum olmaz, şehit cenazeleri ortadayken referandum yapmak vahim bir hata'' dedi. Demokrat Parti Genel İdare Kurulu'nun referandum için ''hayır'' kararı aldığını, bu kararın tüm örgütlere fakslandığını belirten Cindoruk, 2 Ağustostan itibaren referandum kampanyasına başlayacaklarını bildirdi. -''İKTİDAR GÜZEL İŞLER YAPTI AMA...''- Cindoruk, iktidar partisinin tek başına Anayasayı değiştirmeye kalkıştığını ancak bu konuda büyük bir hata yaptığını öne sürerek, şöyle konuştu: ''Hükümet kanun çıkarabilir, kararname çıkarabilir ama Anayasayı değiştiremez. Hükümler var, nitelikli çoğunluk sağlamak zorundalar. Uzlaşma sağlanır, müzakere edilir, Anayasa maddeleri bu şekilde değiştirilir. Biz 1995'te böyle yaptık, 10 siyasi parti bir araya geldik, nitelikli çoğunluğu sağladık, kimseye dayatma yapmadık. O süreçte referanduma gerek kalmadı, referandum kamburdur. Uzlaşmayla anayasa yapılmıyorsa bu anayasa tek adam anayasası olur. Bu yol açılırsa isteyen istediği anayasayı yapar. Bu nedenle halk referandumda 'hayır' demeli, 'evet' çıkarsa, Başbakan yeni anayasa değişikliklerini meclise getirecektir, bunu önlemek zorundayız.'' Referandumdan ''evet'' çıkacağını tahmin etmediğini, anayasa değişikliğinin temelindeki gerekçelerin halka iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Cindoruk, ''AK Parti Hükümeti, güzel işler yaptı, duble yollar bunun örneği ama bunları yaptı diye hükümetlerin Anayasayı tek başına değiştirme hakları yoktur'' dedi. Başbakan'ın, her şey olup bittikten sonra uzlaşma zemini aradığını öne süren Cindoruk, ''Başbakan, Demokrat Parti'yi ziyaret etmedi diye üzgün değilim. Sayın Başbakan'a bir kırgınlığımız, küslüğümüz olamaz. Ev sahiplerinin misafir seçme hakkı yoktur, kapımızı kim çalarsa ona açarız, buyur ederiz. Bize her zaman gelebilirler, takdir kendilerinindir'' diye konuştu. -''KILIÇDAROĞLU RÜZGARI''- CHP'deki genel başkan değişimiyle siyaset arenasındaki hareketliliğe ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine Cindoruk, şunları söyledi: ''(Kılıçdaroğlu rüzgarı) diyorlar, inşallah vantilatör rüzgarı değildir. Birden bire parlamak, kısa süreli başarıyı getirebilir ama Kılıçdaroğlu'nun ne denli kalıcı olduğunu öğrenmek zaman alır. Biz CHP ile beraber referandumda 'hayır' diyeceğiz. Ancak CHP referandumu seçim yarışına dönüştürdü. Bu noktada referandumun rengi ve disiplini kayboluyor.'' Cindoruk, Saadet Partisi'ndeki gelişmelere de değinerek, ''Saadet Partisi infilak etti, şimdi parçaları toplamaya çalışıyorlar, böyle bir infilaktan sonra toparlanamazlar. Kendi iç dünyalarını bilmiyorum ama Saadet Partisi çok büyük yara aldı'' dedi.