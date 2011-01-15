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Politika

CİNDORUK'TAN DP BAŞKANLIĞINA VEDA ANKARA (A.A)

15 Ocak 2011 13:59

-CİNDORUK'TAN DP BAŞKANLIĞINA VEDA ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ''Partimizin olağan kongresinde görevi değerli bir arkadaşımıza bırakma kararında bir değişiklik yapmıyorum'' dedi. DP'nin 10. Olağan Büyük Kongresi'nin açılışında Cindoruk'un gönderdiği yazılı mesaj okundu. Hüsamettin Cindoruk, mesajında şunları kaydetti: ''Köklü ve güçlü partimizin genel başkanlığını onurla bugüne kadar yürüttüm. Partimizin olağan kongresinde görevi değerli bir arkadaşımıza bırakma kararında bir değişiklik yapmıyorum. Yüce Kongremizin değerli başkan adayları, görev isteğinde bulundular. Onlara ve partimize ebedi başarılar diliyorum. Benim için bu görev yapılmıştır. Parti üyesi sorumluluğunu hayatım süresince sadakatle ve yurtsever duygularla sürdüreceğim. Allah vatanımızı ve partimizi korusun.''

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