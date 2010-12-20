-CİNDORUK'TAN ÇİLLER'E SİTEM BALIKESİR (A.A) - 19.12.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Balıkesir'de partililerin ''Artık Çiller'i istiyoruz'' şeklindeki çağrıları üzerine, ''Ne bağırıyorsunuz. Gelmiyor işte'' dedi. Cindoruk, Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gerçekleştirilen partisinin il kongresinde, demokrasinin Anayasa değişikliğiyle ileri değil geri gittiğini ileri sürdü. Eğer ileri demokrasi kurulmak isteniyorsa, siyasi partilerle, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla anlaşılması gerektiğini vurgulayan Cindoruk, ''Halkın önüne, özgürlükçü, demokrat bir siyasi belge çıkaracaksınız. Siz dayatıyorsunuz. Sizin gizli bir gündeminiz var'' diye konuştu. ''İki dil'' tartışmalarını da eleştiren Cindoruk, ''İki bayrak, iki devlet ve iki dil Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olur. Biz Cumhuriyetimizi sonlandırmak değil, devam ettirmek istiyoruz. Türk halkının yüzde 95'i de böyle düşünüyor'' ifadesini kullandı. -''ARTIK ÇİLLER'İ İSTİYORUZ''- ''Başbakan Çiller'', ''Artık Çiller'i istiyoruz'' şeklinde bağıran partililere Cindoruk, ''Ne bağırıyorsunuz. Gelmiyor işte'' dedi. Bazı partililerin, ''Gidip getireceksin Başkan'' diye karşılık vermesi üzerine Cindoruk, şöyle devam etti: ''Burası parti kongresi, karşınızda partinin genel başkanı var. Bizim partimizin temeli sevgiye, saygıya, vefaya, geçmişe bağlılığa dayanır. Öyle bağırıp çağırmakla olmaz. Hiç kimse sizin uşağınız değil. Oturup dinleyeceksiniz. Türkiye bir tehlikeden geçiyor, bu partinin de birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bağırmakla sesinizi duyuramazsınız. Bu arkadaşımızın adresi belli gidin, çağırın gelsin. Ben yerimi O'na bırakacağımı söyledim, daha ne diyeyim. İki şartım var. Biri dediğim gibi partiye gelmesi. İkincisi bizim savunduğumuz fikirleri savunacağımızı söylesin. Türkiye ile ilgili o kadar önemli şeyler söylüyoruz ki, bunların arkasında dursun.'' Cindoruk, televizyon televizyon, kürsü kürsü, il il, ilçe ilçe dolaştıklarını belirterek, ''Korkmadan fikirlerimizi söylüyoruz. Bizim de çocuklarımız var. Biz söylüyoruz, parti kongreleri yapıyoruz O hiç ortada yok. Şimdi çıksın söylesin. Ne yapacak, ne söyleyecek, bizim söylediklerimizi doğru buluyor mu? Ben 1953 yılından beri bu partideyim. Böyle bir hareket görmedim. Bu saygısızlığı yapan arkadaşlarımı ayıplıyorum'' diye konuştu. DP'nin Balıkesir İl Kongresinde Sami Tabanlı ile İlhan Erdinç'in listeleri yarıştı. Erdinç, 268 oy alarak il başkanı seçilirken, Tabanlı'nın listesi 230 oyda kaldı.