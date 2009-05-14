Cindoruk'tan Aragones'li savunma

Demokrat Parti'de (DP) Genel Başkan adayı olan 76 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk, siyasetin fizyolojik bir olay olmadığını, İsmet İnönü'nün 80 yaşında Başbakanlık yaptığını, Aragones'in ise Fenerbahçe'yi çalıştırdığını söyleyerek “Ben penaltı atacak değilim, ben fikir söyleyeceğim” dedi





Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen ve Kanal D’de yayınlanan 'Genç Bakış' adlı programa katılan eski Meclis Başkanı Cindoruk, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Cindoruk, bir öğrencinin “Siz kendi geleceğinize inanıyor musunuz ki Türkiye’nin geleceğine adaysınız?” sorusu üzerine, yaşın önemli bir faktör olmadığını söyledi. Türkiye’nin geleceğinin kişilere bağlanamayacağını ifade eden Cindoruk şöyle konuştu:



“Türkiye 1961 yılında İnönü’yü 80 yaşında Başbakan yaptı, çünkü o gün İnönü’ye ihtiyaç duydu. Bir başka gün bir başka gün daha yaşlı siyasetçiler parlamento başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı görevine getirildi. Benim söylediğim Türkiye’de yaşadığımız bütün olaylardaki bilgileri ortaya koyup gençlerle birlikte siyaseti bir noktaya getirmek.



Türkiye’nin bir çok şehrinde kulübünde bir takım insanlar merkez sağı birleştirmeye çalışıyor. Halk böyle bir şey talep ediyor, buna ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Siyaset iddia işidir, bir boşluğu görmek işidir. 12 Eylül’ün getirdiği boşluğu dolduramadık. Bu boşluğun doldurulmamasının sebepleri hatta sorumluları vardır. Bu sorumlulardan biri de ben olabilirim.



Şimdi ben diyorum ki ben de kendimi genç hissediyorum. Neden genç hissediyorum. Bu fikirler nedeniyle genç hissediyorum. Fizik olarak gençlerle birlikte yaşlı genç ayrımı yapmadan aynı düşünceyi paylaşanların bir araya gelmesini istiyorum.



Bunun bir yanlış tarafı yoktur aksine benim gibi tecrübeli insanların ortaya çıkması gençlerin iştahını artıracaktır. Ben merkezde birlik diyorum. Siyaset akılla yapılır. Siyaset fizyolojik bir hadise değildir. Bakın Fenerbahçe teknik direktörü Aragones bile futbolcuları çalıştırıyor. Ben penaltı atmayacağım, fikir söyleyeceğim.”



Malvarlığını açıkladı



Malvarlığını da açıklayan Cindoruk, Antalya ve Ankara’da birer kooperatif hissesi ile Renault marka otomobili ve bankada bir miktar parası olduğunu söyledi. 50 yıllık siyasetçi ve avukat olduğunu ifade eden Cindoruk siyaseti zenginleşmek için görmediğini kaydetti.



'Darbe yapan elbette faşisttir'



Cindoruk, “Daha önce yaptığınız konuşmada 12 Eylül darbesini yapanları faşist olarak nitelendirmiştiniz, bugün de aynı görüşü savunuyor musunuz?” sorusuna her türlü darbe ve darbe girişimlerine karşı olduğu yanıtını verdi. Demokraside işlerin silahla yapılamayacağını, yapılması halinde bunun adının faşizm olacağını belirten Cindoruk, “Kim darbe yaparsa, kim darbe yapmaya teşebbüs ederse elbette ki faşisttir. Çünkü demokrasilerde çözülecek meseleler silah zoruyla yapılırsa faşizm olur” dedi.



'Kürt sorunu 27 Mayıs'la başladı'



Türkiye’de Kürt sorunun 27 Mayıs ihtilalinin yanlış bir kararıyla başladığını öne süren Cindoruk, bu dönemde Kürt toprak ağalarının ve entellektüel Kürtlerin Sivas Kampı denilen yerde toplandığını ifade etti.

Cindoruk, Kürt sorunu hakkında da şunları söyledi:



"Kürt meselesi çok kapsamlıdır. Hem iç, hem dış meseledir. Silah kullanmakla bu iş çözülmez. ETA gibi örgütlerin silah bırakmasıyla çözüm sağlanmıştır. Silah bırakılırsa Türkiye Cumhuriyeti devleti çözüm üretir. Mehmet Ağar’ın ‘düz ovada siyaset’ önerisi yabana atılır değil. fakat yöntemi önemli. Çözüm çok zor, bir günde çözülmez. Biz aşiret reisleri ve çetelerle ilişki kurmayacağız.”

