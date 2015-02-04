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Politika

Cindoruk’tan AKP’nin davetine ret

'Seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilen son kongreleri Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırıdır, tartışılamaz bile'

04 Şubat 2015 13:10

Eski TBMM Başkanı, eski DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, AKP’nin eski Meclis başkanlarının başkanlık sistemi dâhil iktidarın çalışmalarına ilişkin görüşlerini almak üzere gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin davetini kabul etmedi.

Cindoruk katılmama kararına ilişkin olarak da Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’e şunları söyledi:

“Seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilen son kongreleri Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırıdır. Anayasanın değiştirilemeyecek maddelerinden biri de parlamenter demokrasidir. Devleti ve cumhuriyeti kuran 1. Meclis bu konuda kati bir karar vermiştir. Tartışılamaz bile. Nitekim 12 Eylül darbecileri bile bunu tartışmamıştır.”

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