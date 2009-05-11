Cindoruk: 'Türkiye'nin barışa ihtiyacı var'

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Adayı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'nin kavgaya değil, barışa ihtiyacı olduğunu söyledi.



Cindoruk, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği İzmir'de, Balçova Termal Tesisleri'nde basın toplantısı yaptı. Doğduğu şehir olan İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cindoruk, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin etkilerinden belli bir süreç içinde kurtulacağını ifade etti.



Hükümetin, krize karşı tedbir almada geç kaldığını savunan Cindoruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütün ülkeler yeni tedbirler alıyor, ancak Türkiye hala IMF ile anlaşamadı. Hükümet, IMF'nin istediği disiplinden korktuğu için yerel seçimlerden önce bu anlaşmayı yapamadı. Ancak bu kriz Türk halkını, iç ve dış yatırımcıları korkutmamalı."



Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'nin bu hükümet döneminde "ayrıştığını", Alevi-Sünni, laik-antilaik gibi kutuplaşmaların ön plana çıktığını iddia etti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubu ile mutabık olmadıklarını söyleyen Cindoruk, şöyle devam etti:



"Benim valim kömür dağıtacak diyor. Devletin valisi saygın olmalı. Valinin işi kömür dağıtmak mı? Devletin kömür dağıtacak çeşitli elemanları, araçları var. Ne demek 'benim valim, benim kaymakamım, benim bakanım'. Bunlar devletin valisi, kaymakamı, bakanı."



Dışişleri Bakanlığına meclis dışından bir ismin getirilmesinin yanlış olduğunu savunan Cindoruk, "Bu, dış siyasetten vazgeçmek anlamına geliyor" diye konuştu.



Cindoruk, hükümetin daha önce anayasa değişikliği hakkında metotta yanlışlık yaptığını ve Anayasa Mahkemesine takıldığını belirterek, "Mümkün olanı imkansız hale getirdiler" dedi.



Türkiye'nin birliği



En büyük amaçlarının Türkiye'nin birliğini korumak olduğunu belirten Hüsamettin Cindoruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de iç barışı sağlamalıyız. Birbirimize ağır sözler söylüyoruz. Bunlardan Türkiye'nin faydasına bir şey çıkmaz. Biz kavga etmek için gelmiyoruz. Türkiye'de yeterince kavga var. Biz barış ortamı yaratmak için geliyoruz. Türkiye'nin kavgaya değil, barışa ihtiyacı var."



Kırat'ın halk tarafından benimsenen bir marka olduğunu ifade eden Cindoruk, son seçimlerde DP'nin aldığı yüzde 3,6 oranındaki oyun önemli bir başarı olduğunu söyledi.



Cindoruk, 2011'de yapılacak genel seçimlerin Türkiye için önem taşıdığını, bu süreçte DP'nin de iktidar partisi olabileceğini belirterek, "Tıraşlanması gereken bir iktidar var, tıraşlayacağız" dedi.



Göreve gelmeleri halinde Anayasa, siyasi partiler kanunu, siyasetin finansmanı hakkında ve seçim hukuku konularında yeni tartışmalar açacaklarını bildiren Cindoruk, fikir partisi olacaklarını ifade etti.



DP Genel Başkan Adayı Cindoruk, bir basın mensubunun, son yerel seçimlerde oy kullandığı sandıktan DP'ye oy çıkmadığı yönündeki iddiayı hatırlatması üzerine, şunları söyledi:



"Oy gizlidir, kutsaldır. Benimle Tanrı arasında bir hadisedir. Bazı sandıklardan sıfır oy çıkması üzücü. Bu durumda o sandıklarda müşahidin bile olmadığını gösteriyor. O bölgedeki bütün sandıklardan ya 0, ya da 1 oy çıktı. Koskoca DP'nin İstanbul gibi çok mühim bir yerde, bazı sandıklarda müşahidinin bulunmamasını ben çok büyük bir yanlış ve kusur görüyorum. Onu düzelteceğiz."



Hüsamettin Cindoruk, bazı bölgelerde, bazı arkadaşlarının partisinden farklı isimlere oy verdiğini belirtti.



Bir basın mensubunun yaşıyla ilgili eleştirileri hatırlatması üzerine Cindoruk, "Sağlığımda bir sıkıntı görmüyorum" dedi.



Cindoruk, kendisine destek verenlere ilişkin soru üzerine de Süleyman Demirel'in desteğini kulağıyla duyduğunu bildirerek, "Sayın Çiller'le herhangi bir ihtilafım yok" diye konuştu.

