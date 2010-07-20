-CİNDORUK: ''TÜRKİYE TERÖR İLE MÜCADELE ETMİYOR'' YALOVA (A.A) - 20.07.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ''Terör, Türkiye ile mücadele ediyor, Türkiye terör ile mücadele etmiyor'' dedi. Cindoruk, Yürüyen Köşk'te partisinin Yalova İl Teşkilatı üyeleriyle kahvaltı yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 6 askerin şehit olduğu haberini aldıklarını belirten Cindoruk, bunun çok vahim bir haber olduğunu kaydetti. ''Bu bizim ortaya çıkmasını istemediğimiz bir öngörümüzü de ortaya koyuyor'' diyen Cindoruk, ''Terör, Türkiye ile mücadele ediyor, Türkiye terör ile mücadele etmiyor. Daha doğrusu bu hükümet, terörle mücadeleyi gevşetti. Sayın Başbakan, 50 kişi bulduğu yerde siyaset yapıyor ama terör siyaset yapmıyor, can alıyor'' dedi. -''TEK PARTİ VE TEK ADAM''- ''Hem 1960 ve hem de 1980 ihtilalleri, referandumda meşruiyet aramışlardır'' görüşünü dile getiren Cindoruk, şunları söyledi: ''Bu iktidar ne arıyor? Bu iktidar da bence gereksiz, zaruriyeti olmayan Anayasa tasarısıyla bir meşruiyet arıyor. Tek parti ve tek adam Anayasa değişikliğinin meşruluğunu arıyor. Bu yolu açarsa, sanırım bundan sonra tek parti ve tek adam Anayasa değişiklikleri, Türkiye'nin gündemine gelecektir.'' Cindoruk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumla ilgili uzlaşma aradığını belirterek, ''Başbakan, uzlaşmayı şimdi arayacağına, Anayasa teklifinden evvel arasaydınız da bu Anayasa değişikliği 350-360 aralığında değil, 500 milletvekilinin oyuyla geçseydi'' dedi.