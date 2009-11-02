Cindoruk: 'Sol' isimler de bekliyoruz

DP Genel Başkanı Cindoruk, “Biz sağ parti değiliz, merkez sağ değiliz. Demokratik merkez tabiri bizim için en yerinde olan tabir. Biz merkez partiyiz. Celal Doğan gibi, soldan diğerlerini de bekliyoruz” dedi.



DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, soldan yeni isimlerin yanı sıra bazı milletvekillerinin de partisine katılabileceğini söyledi. Cindoruk, sağda olduğu gerekçesiyle DP’ye katılma konusunda tereddüt içinde olanlara, “Biz sağ değil, demokratik merkezde yer alan bir partiyiz. Soldakileri de bekliyoruz” diye seslendi.



Cindoruk, önceki gün yapılan ANAP’la bütünleşme kongresinin ardından Milliyet’e değerlendirmelerde bulundu. İki partinin birleşmesi konusunda “Olmuyor, olmaz, başaramazlar” denildiğini kaydeden Cindoruk, “Niyet ettik, çalıştık ve oldu. Yapılamaz deneni yaptık. Güzel bir işi bitirdik” dedi. Kongre nedeniyle salonun dışında toplanan kalabalığın kendisini de şaşırttığını ifade eden Cindoruk, soldan gelecek isimlerle, merkez partisi tanımı konusunda şunları söyledi:



“Yeni bir program hazırladık. Çok güzel bir metin oldu. Programda, ‘merkez sağ’ demiyoruz, ‘demokratik merkez’ diyoruz. Bazı arkadaşların dilinde alışkanlık hale geldiği için zaman zaman öyle ifade ediyorlar. Biz sağ parti değiliz, merkez sağ değiliz. Demokratik merkez tabiri bizim için en yerinde olan tabir. Biz merkez partiyiz. Celal Doğan, DP’ye niye girdi? Merkez partisi olduğumuz için geldi. Doğan gibi, soldan diğerlerini de bekliyoruz.



‘Senato’ çalışması



Soldan gelecek olan başka arkadaşlarımız da var. Bir kısmı kongre aşamasında gelecek. Bir kısmı da kendi muhitleriyle görüşmelerini, değerlendirmelerini yapıyorlar, ona göre kararlarını verecekler.” Cindoruk, yeni bir anayasa metni üzerinde çalıştıklarını ve bitirdikten sonra bunu kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.



Cindoruk, yarı başkanlık sistemi, senatonun yasama organının yapısı içinde yeniden yer alması ve seçim sistemiyle ilgili kapsamlı çalışma yaptıklarını söyledi.



Cindoruk, şöyle devam etti: “Kongrenin en güzel yanı, böyle bir partinin halkta karşılığı var. Bu çok önemli. Yapay bir parti değil DP, halkta karşılığı olan bir parti. Biz, birilerine karşı olmak için siyaset yapmıyoruz. Biz birleşen Türkiye’yi kurmak istiyoruz. Bundan sonra dolu dolu bir parti göreceksiniz.”



'Sayımız artabilir'



Cindoruk, “Eski Başbakan, Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, yönetime girdi. Meclis’te temsil edilecek olmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “O sayı artabilir” karşılığını verdi.



Solda siyaset yapan çok sayıda önemli ismin, DP’ye katılmak için partinin merkez sağ görüntüsünden sıyrılıp merkez çizgiye yönelmesini beklediği iddia edildi.



Bu isimlerden biri olan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, bütünleşme kongresinde yönetime girdi. Uzun süredir müzakere edilen ve aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, Anayasa Profesörü Süheyl Batum’un da yer aldığı bazı isimlerin, DP’ye, merkez partisine dönüşmesi durumunda katılmak istedikleri ileri sürüldü.