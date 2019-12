Cindoruk siyasete döndü

Tempo24



Eski DYP Genel Başkanı ve eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Parti’nin 16 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongresinde DP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.



Basın toplantısı düzenlediği DP Genel Merkez binasının en alt katındaki toplantı salonuna işaret eden Cindoruk, "Biz bu mahzenden iktidar çıkardık, yine çıkaracağız" dedi.



76 yaşında bir genç!



Konuşmasına "Merkez siyasetinde gençlere ihtiyaç var, bu gençlerden biri de benim" diyerek başlayan 76 yaşındaki Cindoruk, gençlerle beraber yaş farkı olmaksızın başarıya gideceklerini, gençlik dinamizmi ile birikim bir araya gelirse, o siyasi hareketin başarılı olacağını söyledi.



Bir ülkede ekonominin iyi olmasının yeterli olmayacağını ve devleti idare ederken sadece "ekonomi iyi gidiyor" diye teselli bulmanın yanlış olacağını savunan Cindoruk, "Siyasetin merkezinde bulunan boşluğu işbirliği yaparak dolduracağız ve gelecek iktidar partisini kurmaya çalışacağız, üretken bir siyaset yapacağız" diye konuştu.



'Organize savcı ve mahkeme olmaz'



Türkiye'de son zamanlarda her alanda ayrışma olduğunu, ancak DP'nin uzlaşmayı arayacağını, köprü görevi ortaya çıkaracağını anlatan Cindoruk, şunları kaydetti:



"Organize suç örgütü olur ama organize savcı, organize mahkeme olmaz. Adalet terazisi hiç bir zaman yanlış tartmamalı. Bizim adaletimizde haberleşme özgürlüğü, demokrasimizin kısıtlı olduğu dönemde bile bu kadar hoyratça ortadan kaldırılmamıştır. Bir bakan nasıl '70 bin kişiyi dinledik' diyebilir? '70 bin kişi' demek, '70 bin şüpheli' demek. Bundan vazgeçilmeli. Bizde cep telefonları suç haline geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Bilgisayar suç aleti olur mu?

Bunları yeniden yerine yerleştirmek zorundayız."



'Sivil sıkıyönetim yaşıyoruz'



Cindoruk, yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç olduğunu da belirterek, herkesin içine sığabileceği bir Anayasa yapacaklarını ifade etti.

Anayasa'ya aykırılıklar konusunda son zamanlarda duyduğu şikayetlerden "ürperdiğini" belirten Cindoruk, "Askeri sıkıyönetim oldu ama ilk defa sivil sıkıyönetim yaşıyoruz" iddiasında bulundu.



'Demirel her zaman benimle'



Merkez sağdaki boşluğu doldurmak için elini taşın altına koyduğunu belirten Cindoruk, bir soru üzerine 9. Cumhurbaşkanı Demirel ile görüştüğünü söyledi. Cindoruk, 'Sizi destekliyor mu?" sorusuna da "Onun desteği her zaman benimledir" yanıtı verdi.