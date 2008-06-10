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Politika

Cindoruk: Siyaset karışabilir

Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla birlikte bazı siyasi partilerin karışabileceğini ileri sürdü

10 Haziran 2008 03:00

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Anayasa Mahkemesi’nin üniversitelerde türbana serbestlik getiren anayasa değişikliklerini iptal etmesi kararıyla Türk siyasi hayatının karışabileceği uyarısında bulundu. Cindoruk, önceki akşam Haber Türk televizyonunda yayımlanan Basın Kulübü programında şunları kaydetti:
SOĞUKKANLILIK TAVSİYESİ: Anayasa Mahkemesi, kapatma davasında AKP’nin suçlandığı bir konuyu karara bağladı. Bu karar sonunda Türk siyasi hayatı karışabilir. Siyasi partilerin bir kısmı karmaşaya girebilir. Hâlâ ayrılıkçı düşüncenin cumhuriyete karşı bir başkaldırısı var. Devletin idare edilemez hale gelmiş olması beni korkutuyor. İktidar partisine soğukkanlı olmalarını tavsiye ediyorum.
DEMOKRASİYİ GÜCENDİRMEYELİM: Siyasetin boşluğunu hukuk doldurur. En fazla görev iktidar partisine düşüyor. Son reaksiyonlarını asabi görüyorum. Demokrasiyi gücendirmeyelim. Türkiye’de derin devlet evhamı var. Kuşku, hukuku kuvvetlendirir. Yargıçlar devre dışı bırakılmaktan şikâyetçiyse onları devre içine koyacaksınız. Bu karar darbe değildir.

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