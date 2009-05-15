Cindoruk seçilemezse DYP açılacak

Demokrat Parti'nin (DP) yarın yapılacak kongrede Hüsamettin Cindoruk genel başkanlığı kazanamazsa, DYP'nin yeniden açılarak başına geçeceği ileri sürüldü.



Milliyet yazarı Fikret Bila'nın bugünkü (15 Mayıs 2009) köşesinde verdiği bilgiye göre, Cindoruk, kongreyi kazanırsa, DP lideri olarak merkez sağı toparlama işlevini üstlenecek, AKP'ye giden merkez sağ oyları yeniden kazanmaya çalışacak.



Yarınki kongrede yarışın, merkez sağın doğal lideri olarak görülen Süleyman Demirel'in desteklediğini açıkladığı Hüsamettin Cindoruk ile eski DYP lideri ve başbakan Tansu Çiller'in desteklediği ileri sürülen partinin son genel başkanı Süleyman Soyla arasında geçmesi bekleniyor. Üçüncü aday Mehmet Ali Bayar'a fazla bir şans tanınmıyor.



Demirel'in desteğine rağmen Cindoruk'un seçimi kaybetme olasılığı da var. Buna gerekçe olarak parti delegelerinin yeniden genel başkan adayı olan Süleyman Soylu döneminde belirlenmiş olması gösteriliyor.



Milliyet yazarı Bila'ya göre, Cindoruk kongreyi kaybederse aktif siyasetten vazgeçmeyecek. DYP yeniden açılacak ve başına Cindoruk geçecek, yola devam edecek.

Bu seçenek, Demirel’in desteğinde Cindoruk’un, merkez sağda AKP’ye alternatif olmaya kararlı olduğunu gösteriyor.