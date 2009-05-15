T24 LogoT24 Logo
Politika

Cindoruk seçilemezse DYP açılacak

İddialara göre Cindoruk, yarınki kongrede DP liderliğini kazanamazsa DYP yeniden açılacak ve başına geçecek

15 Mayıs 2009 03:00

Demokrat Parti'nin (DP) yarın yapılacak kongrede Hüsamettin Cindoruk genel başkanlığı kazanamazsa, DYP'nin yeniden açılarak başına geçeceği ileri sürüldü.

Milliyet yazarı Fikret Bila'nın bugünkü (15 Mayıs 2009) köşesinde verdiği bilgiye göre, Cindoruk,  kongreyi kazanırsa, DP lideri olarak merkez sağı toparlama işlevini üstlenecek, AKP'ye giden merkez sağ oyları yeniden kazanmaya çalışacak. 

Yarınki kongrede yarışın, merkez sağın doğal lideri olarak görülen Süleyman Demirel'in desteklediğini açıkladığı Hüsamettin Cindoruk ile eski DYP lideri ve başbakan Tansu Çiller'in desteklediği ileri sürülen partinin son genel başkanı Süleyman Soyla arasında geçmesi bekleniyor. Üçüncü aday Mehmet Ali Bayar'a fazla bir şans tanınmıyor.

Demirel'in desteğine rağmen Cindoruk'un seçimi kaybetme olasılığı da var. Buna gerekçe olarak parti delegelerinin yeniden genel başkan adayı olan Süleyman Soylu döneminde belirlenmiş olması gösteriliyor. 

Milliyet yazarı Bila'ya göre, Cindoruk kongreyi kaybederse aktif siyasetten vazgeçmeyecek. DYP yeniden açılacak ve başına Cindoruk geçecek, yola devam edecek.
Bu seçenek, Demirel’in desteğinde Cindoruk’un, merkez sağda AKP’ye alternatif olmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24