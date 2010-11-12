Cindoruk: Özal çok yemekten öldü

T24 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ''Eceliyle vefat ettiğini ve zehirlenme iddiaları konusunda herhangi bir emare görmediğini'' belirtti.



Cindoruk, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde, gazetecilerin Özal'ın ölümü konusundaki tartışmalar ile ilgili sorularını yanıtladı.



Özal'ın ölümünden iki gün önce mide rahatsızlığı çektiğini ve son günlerde kendisini iyi hissetmediğini söylediğini anlatan Cindoruk, Özal'ın eceliyle vefat ettiğini düşündüğünü kaydetti.



Vefatından iki gün önce Orta Asya gezisinden dönen Özal'ı dönemin TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili olarak kendisinin karşıladığını anımsatan Cindorak, ''Nasıl olduğunu sorduğumda, çok yemek yediği için midesinden rahatsız olduğunu söyledi. 'Önüme 35 çeşit yemek koyuyorlar, hepsinden yemek zorunda kalıyorum. Yemesem alınıyorlar. Hatta çok yediğim için doktorum bana kızdı, bırakıp çarşıya gitti' diye kendisini iyi hissetmediğini anlattı. Ertesi gün kendisiyle bir törende yine bir araya geldiğimde nasıl olduğunu sordum. Yine kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Ertesi gün de telefon geldi, hastaneye kaldırıldığını söylediler. Hastaneye gittim, bir süre sonra GATA'da Ömer Şarlak hoca, Özal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini, makinelerle kalbini çalışır tutmaya çalıştıklarını söyledi. Özal, gözlerimin önünde eceliyle vefat etti'' dedi.



Doktorların Özal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemeleri üzerine Semra Özal ile görüştüğünü de belirten Cindoruk, şöyle devam etti:



''Doktorlar, kalbini birkaç saat belki bir gün daha çalıştırabileceklerini söyledi. Hanımefendi'ye durumu anlatıp 'siz metanetli insansınız, inançlı insanlarız, gereğini yapmalıyız. Bu makineleri kapatmalıyız' dedim. Kendisi de 'evet doğru söylüyorsunuz' dedi. Bunun üzerine doktorlar ölüm raporunu hazırladı ve basın aracılığıyla Özal'ın ölümü açıklandı. Zehirlenme iddiaları konusunda herhangi bir emare görmedim. Doktor değilim, ama avukat olarak çok cenaze gördüm, morgdan çok cenaze aldım. Ama zehirlenme konusunda bir belirti görmedim. Midesine aşırı yüklenme sonucu ortaya çıkan rahatsızlığın kalbini etkilediğini düşünüyorum. Ailesinin bu konudaki sorgulamasını da haklı buluyor ve saygıyla karşılıyorum. Bu konudaki tartışmaların bir an önce sonlandırılması ve ailenin kuşkularının giderilmesi lazım.''





