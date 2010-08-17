-CİNDORUK: MENDERES'LE BAŞBAKAN MUKAYESE EDİLEMEZTMEK ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ''eski başbakanlardan merhum Adnan Menderes ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem dünya görüşünü hem de siyasi kanaatlerini mukayese etmenin mümkün olmadığını'' savundu. DP Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cindoruk, ''Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın anayasa referandumu kampanyasında sürekli olarak Adnan Menderes'in yaşamıyla kendi yaşamı arasında paralellik kurma gayretleri içerisinde olduğunu'' savundu. Adnan Menderes'in gerçek bir milliyetçi ve Atatürkçü olduğunu belirten Cindoruk, şunları kaydetti: ''Merhum Adnan Menderes'le Başbakan'ın hem dünya görüşünü, hem de siyasi kanaatlerini mukayese etmek mümkün değildir. Bilindiği gibi, 27 Mayıs 1960'ta DP'nin başına bir askeri darbe geldi ama bu laikliğe aykırı fiillerin odak noktası olmasından gelmedi. DP'nin liberal ve demokratik niteliği bugünkü AKP ile benzerlik taşımaz. Ayrıca, dini söylemleri ve laiklik ilkesine bağlılığı konusunda merhum Adnan Menderes'le Tayyip Bey'i mukayese etmek de mümkün değildir. Adnan Menderes, gerçek bir milliyetçidir, Atatürkçüdür. Atatürk'ün partisinden yetişmiştir. Kurtuluş Savaşı'na katılmış, genç bir yedek subaydır. İstiklal madalyası hamilidir. Bütün konuşmalarında Cumhuriyetçilik, Devrimcilik ve Atatürkçülük vardır. Hiçbir söylemi, Sayın Başbakan'ın söylemlerine uymamaktadır. Merhum Menderes'in, Atatürk'e bağlılığı sözde değil, özdedir. Ayrıca, merhum Adnan Menderes, devletine, milletine ve ordusuna da bağlıdır. Darbe mağduru olarak yargılandığı halde bir gün olsun Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine tek kelime söylememiştir.'' DP olarak 12 Eylül referandumunda 'hayır' diyeceklerini de anımsatan Cindoruk, ''Tek parti, Meclis'in kapsama alanı içinde önemli bir parsel işgal edebilir ama Türkiye'nin anayasa yapma ve değiştirme geleneklerinde uzlaşma vardır. Türkiye'de ilk defa bu iktidar, tek parti iradesi, hatta tek şef iradesiyle bir anayasa değişikliği yapıyor ve uzlaşma aramadan, dayatma metoduyla bunu Meclis'ten geçiriyor, ardından da halkoyuna sunuyor'' ifadelerini kullandı. -SÜLEYMAN SOYLU'NUN 'EVET' KAMPANYASI- Öte yandan DP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, eski genel başkanlarından Süleyman Soylu'nun ülke çapında halk oylamasında 'evet' kampanyası başlattığını belirtti. Uyanık, ''Parti örgütünden gelen bilgilere göre kendisini AKP örgütleri ve AKP belediyeleri konuk ediyor. Ne acıdır ki partimizin eski bir genel başkanı karşı cephede taciz atışı yapıyor. Fotoğrafı ise genel merkez binamızda her biri birer tarihi şahsiyet olan saygıdeğer eski genel başkanlarımız arasında yer alıyor. Parti teşkilatımız Sayın Soylu'nun parti disiplinine meydan okuyan bu eyleminden çok rahatsız'' açıklamasında bulundu.