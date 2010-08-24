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Politika

CİNDORUK: ERDOĞAN, KENAN EVREN GİBİ PROPAGANDA YAPIYOR ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2010 14:45

-CİNDORUK: ERDOĞAN, KENAN EVREN GİBİ PROPAGANDA YAPIYOR ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ''Kenan Evren anayasasını değiştirmek isteyen Erdoğan, Kenan Evren gibi propaganda yapıyor'' dedi. Cindoruk, Balgat'taki Turgut Özal Kampüsü'nde, aralarında YARSAV'ın da bulunduğu sivil toplum kuruluşları ile yapılan ve Anayasa değişikliğinin değerlendirildiği ''atölye çalışmasının'' açılışında konuştu. Siyasi partilerin Anayasa değişikliği çalışmalarını kendi aralarında ''maç'' haline getirdiğini ifade eden Cindoruk, vatandaşların ise konuya yabancı kaldığını söyledi. Liderlerin yoğun biçimde mitingler yaptığına işaret eden Cindoruk, konuşmaların ise ağır ve argo yüklü olduğunu dile getirdi. Cindoruk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, ''devletin imkanlarıyla'' propaganda yapmakla eleştirdi. Hüsamettin Cindoruk, Erdoğan'ın ''bitaraf olan bertaraf olur'' sözlerini de uygun bulmadığını vurguladı. Cindoruk, ''Siz yanlış taraftasınız, biri ortadan kalkacaksa o sizin iktidarınız olacaktır'' dedi. Cindoruk, hukukta adli hata olabileceğini, bunların düzeltilebileceğini ancak siyasi hataların devleti tehlikeye düşürebileceğini ve referandumdaki ''evet'' oyları ile Türk siyasi hayatında sıkıntı duyulabileceğini ifade etti.  Referandum kampanyalarının eşit şartlarda geçmediğini öne süren Cindoruk, medyanın ambargo altında olduğunu, ''yüksek vergi cezasının ise ibret haline getirildiğini'' söyledi. İslam dininin iftira ve dedikoduyu yasakladığına işaret eden Cindoruk, ''yandaş medyanın'' ise bu gerçeği görmeden davrandığını ileri sürdü. Cindoruk, 1980 ihtilalinden sonra Kenan Evren'in, tüm Türkiye'yi gezdiğini ve eski siyasileri ağır bir dille eleştirdiğini ifade ederek, ''Kenan Evren anayasasını değiştirmek isteyen Erdoğan, Kenan Evren gibi propaganda yapıyor'' görüşünü dile getirdi.

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