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Politika

Cindoruk: Emanetçi olmam

DP Genel Başkan adayı Cindoruk, 'Seçilirsem başarılı oluncaya kadar koltuğu kimseye devretmem' dedi

13 Mayıs 2009 03:00

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan adayı Hüsamettin Cindoruk, "Başarıya ulaşıncaya kadar bu partinin genel başkanıyım, kimseye parti genel başkanlığını devretmek niyetinde değilim" dedi.

DP Ankara teşkilatının destek yemeğine katılan Cindoruk, bir gazetecinin,
"Kongreden sonra genel başkanlığı Mesut Yılmaz'a bırakacağınız söyleniyor" sözleri üzerine, şunları söyledi:

"İlk defa duydum. Yarım kalmış DYP-ANAP birleşmesi vardı, onun tamamlanması için uğraş vereceğim. Mesut Yılmaz takdir ettiğim bir devlet adımıdır ama ben bu iddiayı cevaplamak lüzumunu bile hissetmiyorum. Bu partinin genel başkanlığını ben bir kaç ay için almadım. Başarıya ulaşıncaya kadar bu partinin genel başkanıyım, kimseye parti genel başkanlığını devretmek niyetinde değilim.

Demokrasi kuralları işleyince, pek çok partinin içinde, dışında değerli arkadaşlarımız var. Onlar gelip kendilerini gösterirlerse yeni kongrede demokrasi içinde yerimi bırakırım ama o Mesut Yılmaz olmayacaktır."

Cindoruk, Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik eleştirilerini de şöyle yanıtladı: "Bugüne kadar bana 'darbeci' diyen ilk defa kendi arkadaşlarım oldu, buna üzülüyorum. Aynı şeyi sayın Demirel
için de söylüyor. Biz darbelerle gelmedik, biz hep darbelerle gittik."

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